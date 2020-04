Fernández adelantó que es remoto el regreso del fútbol en mayo

El presidente Alberto Fernández prácticamente descartó que el fútbol pueda reanudarse en mayo próximo y advirtió que es una de las actividades “que más va a sufrir la salida de la cuarentena”.

Al ser consultado sobre el posible regreso del fútbol, el jefe de Estado, primero, aceptó en diálogo con Radio Mitre: “¿En mayo? Por ahí, sin espectadores de a poco se puede ir flexibilizando” y aclaró: “Con gente es imposible”.

Fernández subrayó que los eventos que impliquen grandes concentraciones de gente serán los más postergados a la hora de ir soltando la cuarentena, aunque ni siquiera confirmó que el 13 de abril se vaya a dar por terminado el aislamiento obligatorio, como método de prevención por la pandemia de coronavirus, que ya se cobró más de 40 vidas en Argentina.

“Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, que son el fútbol, el cine, el teatro”, explicó y recordó que “mayo sería el peor mes para que vuelva (el público a los espectáculos) porque se espera el mayor pico”.

El mandatario había manifestado el 22 de marzo pasado que “el fútbol puede esperar un poco” para regresar a su actividad normal porque “la prioridad es atender la pandemia” de coronavirus.

La Copa de la Superliga disputó apenas una fecha sin público -excepto el partido entre River, que no se presentó, y Atlético Tucumán- y luego fue suspendida por la decisión de las autoridades provinciales y nacionales, más allá de la postura de los futbolistas de no querer jugar por el riesgo que implicaba para ellos y quienes los rodean.

La importancia del certamen radica especialmente en que era una continuación de la Superliga para definir clasificación a las copas y descensos.

Con Caruso

Además, el presidente Alberto Fernández contó que habló por teléfono con Ricardo Caruso Lombardi, a quien hace unos días había criticado por sus pasos en Argentinos Juniors: “Charlé con él. Me dijo ‘me mataste’. Nos reímos un rato. Es cierto que él nos salvó del descenso dos veces”.

Vale recordar que el primer mandatario había comentado que “Cuando Argentinos se jugaba el descenso, el club contrató a Caruso Lombardi. Y a mí, y a los hinchas de Argentinos, nos gusta un juego menos especulativo. Jugábamos a tirarle centros a Delorte, que era un delantero que habían traído de Olimpo, y no me cerraba. Hasta dejé de ir a la cancha”.