Las inferiores de River ensayan a distancia con un programa similar al de la Primera

Unos 400 chicos de las divisiones inferiores de River Plate, que forman parte de las once categorías infanto juveniles del club, se entrenan con un programa a distancia similar al del plantel de Primera División a causa del aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, explicó ayer el director general del área, Gustavo Grossi.

“Estamos buscando no sólo entrenarlos sino también entretenerlos y para eso hemos capacitado a todos los entrenadores. Ideamos formas de trabajo que, además de darles entrenamiento, también ayuda a sus familias a estar conectadas y vamos tratando de que cada chico realice la rutina con el fútbol y la pelota como medio pero con la educación como fin principal”, abundó Grossi en diálogo con Télam.

De los 400 niños y jóvenes, unos 80 aproximadamente están en el interior del país luego de que el propio club los trasladara desde la pensión junto con sus familias y ellos también están conectados al sistema virtual de aprendizaje.

Los entrenamientos virtuales desde las casas se fueron adaptando a los lugares físicos que tenía cada chico y las posibilidades de conexión y la tecnología de cada familia, para lo que se requiere apenas un celular.

“Estamos usando la aplicación Zoom que se descarga gratis en los dispositivos que tienen las familias y los chicos y desde allí cada entrenador y preparador físico trabaja con las diferentes categorías. Las más grandes lo hacen durante una hora y media y las más chicas cerca de una hora”, contó Grossi.

Desde una computadora central, el director general de las divisiones inferiores accede a cada uno de los entrenamientos, que comienzan a las 9 con los trabajos de la cuarta división y culminan a las 18 con los trabajos de la categoría 2007. El plan de trabajo tiene a las categoría más grandes (Reserva, cuarta, quinta y sexta división) entrenando por la mañana y al resto, por la tarde.

“El 90 por ciento de los chicos se entrena siempre y en casos puntuales, cuando alguien no tiene señal o presenta un inconvenientes, se organizan tareas personalizadas. En general funciona muy bien, en diferentes espacios y con diferentes elementos”, explicó Grossi, cuya tarea diaria termina con una reunión virtual con cada uno de los entrenadores de las distintas categorías.

El sistema de trabajo también es seguido de cerca por el director técnico del plantel profesional, Marcelo Gallardo, que puede ingresar a su computadora personal y observar cualquiera de los entrenamientos e interactuar con los chicos tal como lo hace cuando está en el predio de la localidad bonaerense de Ezeiza.

El “Muñeco” fue uno de los impulsores del proyecto infanto-juvenil integral con la elección de los entrenadores que llevaban adelante la preparación y los métodos de trabajo empleados.

El plan del entrenador más ganador de la historia de River es darle continuidad a la incorporación de juveniles en el plantel de primera división, que hoy integran de manera estable ocho futbolistas surgidos de la cantera del club: Ezequiel Centurión (arquero); Elías López, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel (defensores); Santiago Sosa y Cristian Ferreira (mediocampistas), el lesionado Benjamín Rollheiser y Julián Alvarez (delanteros).