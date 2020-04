Recortes no, colaboración si

El delantero cordobés de Independiente, Silvio Romero, afirmó que el plantel aún no habló “de recortes de sueldos” con la dirigencia, debido al parate futbolístico por la pandemia del coronavirus, pero admitió no ser “ajeno” a la situación y a la necesidad de “colaborar”.

“No hemos tocado el tema de recortar sueldos con la dirigencia, todos los argentinos queremos colaborar y nosotros no somos ajenos”, dijo Romero a radio Rivadavia.

El atacante reconoció que “la situación del club no es la mejor” y contó que hace algunos meses tuvieron “problemas en el pago de sueldos”.

Sobre la postergación del torneo, Romero argumentó que “los entrenamientos y la actividad del fútbol pasan a un segundo plano, hoy la salud de todos está primero”.