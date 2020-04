Ricardone quiere cumplir el sueño de llevar a Boca Unidos a Primera

Mientras pasa la cuarentena en su casa de Resistencia y aguarda una definición acerca de la vuelta del fútbol, Rolando Ricardone, uno de los futbolistas históricos de Boca Unidos, habló acerca de cómo ve su futuro en el club de sus amores.

El Gordo, como le dicen, es consciente de que si no se reanuda el torneo Federal A tal como estaba pautado, el partido ante Central Norte de Salta, antes del cese de la actividad, pudo haber sido el último con la camiseta aurirroja.

Ricardone es director técnico y ese otro lugar podría ser detrás de la línea de cal. “Me siento todavía jugador, pero gracias a Dios pude estudiar, me pude recibir, tener tanta gente que me ha dirigido y con la que constantemente estoy hablando. Sé que estamos en una tercera categoría y me hubiese encantado estar con el club en una primera división (como futbolista), pero con mi edad se hace difícil. Tengo en mi cabeza ese sueño. Desde otro lugar al menos lo voy a intentar y ojalá que lo pueda cumplir”, reveló.

No al cambio

En los últimos días circularon versiones acerca de que el torneo se daría por terminado tal como estaban programados, y que los ascensos se darían a través de un torneo reducido entre los 8 ó 4 mejores de la tabla de posiciones al momento de la interrupción del fútbol. De darse esta situación, Boca Unidos, que ocupa la undécima ubicación en el Federal A, finalizaría su participación en la temporada.

“Si se da lo que dicen esas informaciones extraoficiales sería una vergüenza. Quedan 7 fechas donde cualquiera puede estar en zona de clasificación (...) tomar el torneo como quedó hasta ahora sería una irresponsabilidad. Lo mismo diría si nosotros fuéramos los punteros”, opinó.

“No pensar en darle la misma posibilidad a todos los clubes, me da mucha bronca, pero es una sociedad egoísta, donde cada uno lleva agua para su molino, algunos ya festejando un posible ascenso, y se están aprovechando de esta situación. En el fútbol argentino puede pasar cualquier cosa”, exclamó molesto.

Lo cierto es que la mayoría de los contratos vencen el 30 de junio, y de continuar la actividad interrumpida, no darán los tiempos para cumplir con los torneos tal como estaban programados.

“Escuchando a las autoridades máximas del país el fútbol va a ser lo último que se reanude, las fechas no van a alcanzar. Estará en lo dirigentes si se hace una prórroga o se hacen contratos nuevos”, reflexionó Ricardone.