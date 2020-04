Elevan propuestas para amortiguar efectos del aislamiento social y una salida segmentada

Representantes nacionales de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios entregaron una propuesta al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, que consiste en una serie de medidas para aminorar los efectos económicos del aislamiento social por covid-19 y una salida paulatina de este. En Corrientes, desde la delegación local confirmaron a El Litoral que promueven el petitorio y que, además, se requieren de líneas de crédito flexibles para contener al sector privado.

Los representantes de la Cámara Argentina de Comercio se habían reunido el pasado viernes con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Allí se evaluó la posibilidad de flexibilizar la cuarentena. Entonces se hablaba de distanciamiento social, aunque, hasta ayer el titular del Ejecutivo nacional analizaba con los gobernadores la posibilidad de extender la cuarentena con excepciones (ver página 3). El levantamiento de las restricciones no sería de manera directa, sino gradual y segmentada tanto en el comercio como en la industria.

En el marco de este diálogo, la entidad remitió ayer su propuesta con una serie de puntos para paliar los efectos económicos del aislamiento a la Jefatura de Gabinete de la Nación. Están relacionadas con aportes y contribuciones a la seguridad social, aislamiento social selectivo, financiación a las empresas y cuestiones laborales.

Según informaron a El Litoral desde la delegación local de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios resulta fundamental para el escenario local el acceso a líneas de crédito a tasa cero para el sector privado, que incluya tanto a pequeñas unidades de comercio, como kioscos y medianas empresas que no superen los 200 empleados, en promedio.

En varios sectores la ganancia fue nula, por lo cual se requiere de un auxilio para evitar el corte de la cadena de pago.

Otro de los pedidos a nivel local es una asistencia financiera especial por parte de los distintos niveles del Estado para el pago de la nómina salarial, según expresaron a El Litoral. Indicaron que algunos créditos disponibles son únicamente para clientes. Por ejemplo, en el caso del Banco de Corrientes, si bien se reconoce el esfuerzo, no contemplaría a los que no tienen una cuenta corriente con la entidad.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio presentó algunas propuestas relacionadas con aportes y contribuciones a la seguridad social tales como la modificación del Decreto 332/2020 para que los beneficios de reducción de contribuciones sean otorgados en forma automática y no sujetos a trámites como el Procedimiento Preventivo de Crisis.

Con respecto al aislamiento social selectivo, la cámara empresarial propuso establecer un esquema ordenado que permita una reactivación gradual y selectiva de las actividades económicas, evitando excesos de circulación en la vía pública y aglomeraciones, conforme a las restricciones que surjan en materia sanitaria. Por ejemplo, combinar la comercialización por internet (e-commerce) con el delivery realizado por los propios comercios, independientemente de las empresas de logística y la apertura de comercios. También, estudiar la experiencia de las actividades esenciales, test de control vinculados a la apertura de las actividades, vedar la asistencia a sus puestos de trabajo a los mayores de 65 años o en situación de riesgo.

Por otra parte, también proponen una salida paulatina de la cuarentena, teniendo en cuenta los siguientes sectores: construcción y mantenimiento, shopping con una restricción del 50 por ciento de personal y de consumidores uno cada 16 metros cuadrados, comercios en general, atendiendo con el 50 por ciento de su personal y permitiendo ingreso gradual de compradores, gastronomía, hasta la mitad de su capacidad. También, la entidad empresaria propuso a Nación que continúe funcionando el sistema financiero bancario en todas sus operatorias, limitando asistencia de personas.

En materia financiera solicitaron que se asista al sector privado mediante el otorgamiento de líneas de crédito automáticas y a tasa cero, en función de parámetros a determinar, complementando las medidas ya adoptadas, con operatividad inmediata. También, beneficios impositivos con la postergación de vencimientos o medidas de carácter equivalente, ampliación de planes de facilidades de pago, ampliación de la moratoria, entre otras.

