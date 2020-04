Todavía no hay fecha de vuelta a clases y pidieron que se respete el calendario escolar

La ministra de Educación de la Provincia, Susana Benítez, afirmó ayer que aún no hay una fecha definida para el regreso de las clases, ya que esto dependerá de la evolución de la situación epidemiológica en el país. Al mismo tiempo, comentó que solicitó a Nación que se respeten los calendarios escolares de cada jurisdicción, y presentó formalmente la plataforma virtual “Aprendemos Juntos”.

Funcionarios del Ministerio de Educación provincial participaron ayer de una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, para presentar formalmente la plataforma virtual “Aprendemos juntos”. Se trata de un sitio web en el que se subió material de estudio para todos los niveles, de manera que los docentes puedan tener un soporte en su tarea de enseñanza a domicilio (ver recuadro).

En este contexto, la ministra de Educación, Susana Benítez, fue consultada acerca del futuro de las actividades escolares, teniendo en cuenta que el aislamiento social obligatorio termina en principio este domingo. A esto debe sumarse que a nivel nacional se sugirió a las universidades que modifiquen su calendario académico, algo que por el momento sólo fue acatado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Poner una fecha para el regreso a clases puede resultar apresurado, ya que va a depender de la evolución de la situación epidemiológica y de la curva en los casos de coronavirus”, respondió Benítez, y enfatizó que el propio presidente Alberto Fernández ha dicho que la vuelta “no será inmediata”.

La funcionaria recordó que la decisión sobre la continuidad de las actividades presenciales será acordada entre todas las provincias, y por ello señaló que “junto con varios de mis pares pedimos al ministro de Educación nacional que se mantengan los calendarios escolares tal como estaban dispuestos”. “Aún no tuvimos respuesta, pero es entendible, porque todavía no se sabe cuándo volverán las clases, ni si habrá vacaciones de invierno o no”, añadió.

Conectividad

La ministra Benítez también se refirió a los trabajos que realiza la Provincia para mejorar la conexión a Internet de las escuelas, sobre todo las del interior, para que pueda concretarse la educación virtual. Al respecto, sostuvo que esta labor se “está llevando adelante dentro de los parámetros fijados, articulando la conectividad en los establecimientos, sobre todo en los rurales, a través del Ministerio de Producción”. “Podemos garantizar que en este momento todos los chicos tienen sus tareas”, añadió.

Vale recordar que la semana pasada varias jurisdicciones, entre ellas Corrientes, pidieron al Gobierno nacional mayor celeridad en el aporte a este proceso de conectividad.

(GMC)