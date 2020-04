Techo: preocupación por el estado de familias vulnerables

A nivel nacional la ONG Techo lanzó la campaña solidaria Ayudá desde Casa destinada a recaudar fondos para las familias vulnerables de los más de 4 mil asentamientos informales que hay en la Argentina y donde no cuentan con accesos adecuados a redes de servicios. En la sede Corrientes-Chaco de la ONG manifestaron su preocupación por la situación en la que atraviesan las comunidades ribereñas como Punta Taitalo, Molina Punta y La Tosquera, entre otros, donde los trabajadores de sectores como ladrilleros, carreros, albañiles y personas que recurren a changas.

Por causa de la medida de aislamiento social obligatorio vigente en todo el territorio argentino, la sede regional de Techo suspendió todas las actividades territoriales, pero continúan realizando gestiones y articulaciones con el Gobierno de la Provincia de Corrientes y la Municipalidad capitalina para atender las necesidades de las comunidades vulnerables donde trabajan.

“Muchas de las familias con las que trabajamos en los asentamientos informales se encuentran sin ingresos y sin poder trabajar por el aislamiento social. Estamos hablando de trabajadores cuyas actividades están paralizadas como los ladrilleros que no están produciendo porque no hay construcción”, expresó en diálogo con El Litoral la directora de la sede Corrientes-Chaco de la ONG Techo, Antonella Cracogna.

“También hay familias de recolectores, carreros, albañiles que no cuentan con ingresos en esta situación y por ende hay riesgo en materia alimentaria. La colecta a nivel nacional apunta a poder atender a estas necesidades que se ven acentuados en la actualidad”, añadió.

Los barrios afectados donde Techo se encuentra trabajando y gestionando la atención de necesidades son los asentamientos de los barrios Punta Taitalo, Molina Punta y La Tosquera en la zona de Río Paraná.

Por su parte, el sector de la ladrillería artesanal de la ciudad se encuentra prácticamente paralizado debido a la poca demanda existente por la medida de aislamiento social obligatorio. La falta de actividad de la construcción golpeó aún más a los obrajes que ya registraban una merma en las ventas en los últimos años.

Antes de la pandemia de coronavirus en la ciudad de Corrientes se encontraban activas poco más de un centenar de ladrillerías artesanales. Asimismo, otros sectores de la economía informal que también se encuentran gravemente afectados por el aislamiento social obligatorio son los carreros, recicladores y quienes recurren a changas diarias para poder subsistir.

(FC)