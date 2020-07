Anunciarán mañana incremento salarial para empleados de la Comuna goyana

Luego de que trascendiera que sería inminente un aumento para los empleados municipales de esa ciudad, El Litoral dialogó con el intendente Ignacio Osella, quien indicó que mañana realizarán una conferencia de prensa para hacer el anuncio oficial. No obstante, no precisó los montos ni los alcances de la medida. Al respecto, el jefe comunal explicó a este medio que “estamos haciendo los últimos cálculos, solamente restan detalles a definir, pero vamos a avanzar con una situación controlada, con previsibilidad como siempre lo hemos hecho. Por eso recién mañana vamos a hacer públicos los números”. Cabe destacar que en declaraciones a Radio Power de Goya, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Goya (Soyemgo) Guillermo Escobar, expresó que “le pedí un 10% en blanco, como para arrancar este año. Y el intendente esta vez me dijo que van a estudiar y ver qué posibilidades hay, que van a hacer un esfuerzo”, por lo que en el sindicato son optimistas con respecto a los anuncios.

Por otra parte, Osella expresó que si bien “tuvimos una caída fenomenal en los ingresos por la pandemia en marzo, abril y mayo, cuando abrimos la Caja Municipal a mediados de mayo los goyanos fueron a cumplir con sus obligaciones y pagaron sus impuestos. Estamos impresionados por el compromiso”, finalizó.

(AB)