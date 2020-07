Matthysse oficializó su retiro

Lucas Matthysse, ex campeón mundial de la división welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), anunció su retiro de los cuadriláteros, a los 37 años.

Aun cuando hace dos años que no compite profesionalmente, el púgil de Trelew hizo oficial en las últimas horas el abandono de la actividad.

“El deseo siempre está ahí, pero no voy a volver, nunca más. Extraño todo sobre el boxeo, pero este retiro es definitivo”, dijo Matthysse a la FM Comunitaria Radio Sudaca (105.3).

“Dí más de 25 años de mi vida, dedicados a entrenar y pelear. Logré más de lo que podría haber imaginado. Entonces, cuando el error me pica, me pregunto ¿por qué volvería, por qué?”, se preguntó el también otrora ex campeón interino superligero del Consejo Mundial (CMB), tras haber derrotado al nigeriano Olusegun Ajose, en Las Vegas (el 8 de septiembre del 2012).

Matthysse forjó una dilatada carrera como profesional, que se cimentó con 15 combates en escenarios de los Estados Unidos.