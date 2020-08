Cassani recibió al Consejo Consultivo de Partidos Políticos

El presidente de Diputados y titular de ELI, Pedro Cassani, recibió a referentes políticos que conforman el Consejo Consultivo de Partidos. Además de escuchar y coincidir en conceptos relacionados al fortalecimiento de la democracia, les ofreció la creación de una comisión de asesoramiento en temas que atañen a las fuerzas.

“Nos reunimos con Perucho para pedir que las cámaras legislativas escuchen la voz de los partidos en las reformas electorales y de partidos”, dijo Yamandú Barrios, de Unión Popular, tras la reunión.

La respuesta no se hizo esperar, y Cassani ofreció, si les parecía bien, la posibilidad de crear una comisión de asesoramiento -ad honorem, con voz pero sin voto- para que puedan emitir las opiniones que consideren pertinentes ante el tratamiento de diversos proyectos que se debatan en las comisiones legislativas. “La misma ya se convirtió en proyecto de resolución, que será refrendado por el cuerpo parlamentario”, informaron fuentes de la Cámara baja pasado el mediodía.

Participaron en este cónclave, desarrollado en el despacho de Cassani, los dirigentes Dany Arce, de Kolina; Lisandro Almirón, de Unión Celeste y Blanco; Teté Costaguta, del PRO; Analía Tayar, de Nuevo País; Apino Frette, del Partido Conservador Popular; Juan Almada, del Partido Socialista; Waldemar Valtier, de Unidos por Corrientes; Julio Castillo, de la UCD; Talero Podestá, de Proyecto Corrientes; Ulises Parthimos, del Partido Laborista Autónomo; Gaviña Naón, de la Democracia Progresista, entre otros.

Antes de retirarse, los participantes se sacaron una foto en el recinto de sesiones a fin de testimoniar la pluralidad del novel organismo, no sin antes aclarar (aunque suene redundante) “que se trata de la defensa de los pilares básicos de la vida democrática, no de cuestiones electoralistas”, tal lo expresado por el dirigente Gaviña Naón.