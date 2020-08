Aplican por primera vez una novedosa iniciativa para recoger y reutilizar pilas

Desde la semana pasada la ciudad de Corrientes cuenta con 15 puntos ubicados en distintos barrios donde la ciudadanía podrá depositar las pilas que ya no tienen carga y que posteriormente serán donadas a la escuela Beltrán para que sean tratadas adecuadamente, desactivadas y transformadas en ladrillos ecológicos. Organizaciones ambientalistas locales señalaron que hasta el momento la Capital no tenía un lugar de tratamiento adecuado para las baterías, las cuales son trasladadas directamente al predio de disposición final con el riesgo que conlleva para el ambiente.

La iniciativa #RecoPILA es impulsada por la Coalición Cívica-ARI quienes dispusieron 15 puntos a lo largo y ancho de la ciudad para que los vecinos se acerquen a depositar las pilas que no tienen carga y evitar su disposición en el ambiente.

Hasta el momento la ciudad de Corrientes no contaba con predios o lugares para el tratamiento adecuado de las pilas que ya no tienen cargas y son arrojadas al aire libre con el riesgo que conlleva para el ambiente. “Hasta ahora, en Corrientes no hay un lugar para el tratamiento adecuado y masivo de las pilas y si las arrojan a la basura son llevadas directamente al predio de disposición final donde son enterradas”, explicaron en diálogo con El Litoral desde la cooperativa Proyecto Fortaleza, entidad local especializada en el reciclado de residuos sólidos urbanos.

Las pilas arrojadas al aire libre generan impacto ambiental y pueden contaminar no solo la tierra sino también el agua ubicada en capas subterráneas.

Sin embargo, desde la semana pasada la ciudad de Corrientes cuenta con 15 puntos distribuidos en distintos barrios donde la ciudadanía puede depositar las pilas sin cargas para que luego sean tratadas adecuadamente y reutilizadas. Mediante la iniciativa de la CC-ARI entregarán las baterías recolectadas a la Escuela Técnica Fray Luis Beltrán donde, desde 2018, los alumnos se encuentran desarrollando el proyecto de “piladrillo” mediante el cual construyen ladrillos ecológicos con pilas que son tratadas y desactivados.

Los ladrillos ecológicos creados por los alumnos de la escuela Beltrán son rellenados con pilas que son reutilizadas y que no cuentan con cargas ni químicos dañinos para el ambiente y la salud. Se trata de una iniciativa novedosa que apunta a reducir el impacto ambiental que causan las baterías que son arrojadas al aire libre sin el adecuado tratamiento.

Una pila puede contaminar hasta 3 mil litros de agua, por lo que es importante buscar alternativas para su desactivación y descarte. “Siempre es recomendable adquirir pilas recargables o descartar las baterías de a una en botellas con arena para reducir el impacto ambiental que puedan generar”, señalaron desde la cooperativa Fortaleza.

En 2012 los por entonces diputados provinciales Carlos Rubín y Alicia Locatelli presentaron en la Cámara Baja una iniciativa para la creación del Plan Provincial de Residuos Tóxicos, que incluía el tratamiento de pilas. A su vez, en 2017 la Defensoría del Pueblo de Corrientes entregó en el Concejo Deliberante capitalino un proyecto de ordenanza para la creación de un programa de recolección y diferenciación de baterías como residuos sólidos. Ambas propuestas no tuvieron avances legislativos.

(FC)