El Central suspendió la compra de dólares a más de 4.200 sospechosos

El Banco Central (Bcra) suspendió ayer las operaciones de cambio a más de 4.200 personas sospechadas de participar en el mecanismo de “coleros virtuales”, a través del cual se usan cuentas de terceros para comprar el cupo de USD 200 dólares permitidos para atesoramiento.

La medida fue publicada hoy a través de dos Comunicaciones ("C" 87905 y "C" 87906) en las que el Bcra informó los documentos de identidad y Cuil de unas 4.237 personas a las que "sin la previa autorización" de la autoridad monetaria las entidades financieras "no deberán dar curso a operaciones de cambio, en su caso, a su anulación. Asimismo, deberán abstenerse de transmitir al exterior las operaciones que se hubieren formalizado y que a la fecha se encuentren pendientes de aviso a los corresponsales", indicó el Central en ambas comunicaciones.

La medida rige para todos los bancos y casas de cambio a través de los cuales las personas incluidas en la lista pudieran operar y a los que, de no mediar una autorización explícita del Bcra, estarán inhabilitados para comprar, vender dólares o transferirlos a otras cuentas.

Se trata de "medidas precautorias", aseguró el Central, que responden a la aplicación de la Ley de Régimen Penal Cambiario, que aplicará para posteriores investigaciones abiertas. La denominación de "coleros virtuales" apunta a personas que abrían cajas de ahorro en bancos digitales.

(JML)