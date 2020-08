Jonatan Maidana habló de un posible retiro en River Plate

El defensor Jonatan Maidana, actualmente en Toluca de México, dejó ayer abierta la posibilidad de retirarse en River Plate, donde estuvo más de ocho años y con el que salió dos veces campeón de la Libertadores, aunque advirtió que analiza su rendimiento “semestre a semestre” y debe poner “muchas cosas en la balanza”.

“En River fui muy feliz, pero voy semestre a semestre y viendo cómo me siento. No me quiero apresurar a algo tan importante, y aunque me encantaría terminar donde tan bien la pasé, hay que poner muchas cosas en la balanza”, dijo Maidana en un diálogo con el periodista Atilio Costa Febre a través de la red Instagram.

“Tengo contrato con Toluca hasta diciembre y después se verá qué se hace”, agregó “Jony”, de 35 años.

Y, acotó: “Cuando se termine el contrato, veremos junto con la familia. Hoy por suerte desde lo físico estoy entrenando bien y a la altura de mis compañeros. Ojalá que el físico me acompañe para seguir unos años más”.

El defensor también recordó especialmente la Libertadores de 2018, en la que River le ganó la final a Boca en Madrid.

“Tengo la camiseta, los botines y un gorro que nos dieron ese día. Y el recuerdo de haber levantado la Copa. Está todo bien bajo llave, porque no se va a volver a repetir”, dijo.

Y amplió: “Me tocó estar en un momento con un cuerpo técnico muy bueno, con jugadores de jerarquía y que no les pesaba la presión. Fue un partido terrible por lo que significaba, y fue muy lindo estar ahí. Fue un mes de mucha ansiedad, de querer jugar. Soy un privilegiado de haber estado en ese momento”.

Maidana tuvo palabras de elogio hacia el DT de River, Marcelo Gallardo al señalar que “cada jugador que estuvo bajo su conducción tiene las mejores opiniones de él. Gallardo saca lo mejor de cada jugador y es muy exigente también, y eso a uno lo ayuda”.

“En lo personal me hizo mejorar mucho en mi juego y condiciones, y lo importante es la confianza que te da siempre y vos tenés que responderle, y en cada entrenamiento dar al máximo”, cerró.