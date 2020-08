El primer paciente del nuevo servicio de diálisis fue trasladado del interior

El viernes pasado se inauguró el nuevo Servicio de Diálisis de Covid-19 del Hospital Escuela, el cual ya tiene su primer paciente. El mismo asistiría mañana a este sector y es de Paso de los Libres, según comentó a El Litoral el subsecretario de Coordinación y Planificación Sanitaria, Alfredo Revidatti.

“Está en Corrientes pero aún no requiere diálisis. Vamos a esperar hasta el lunes, quizás lo dialicemos ese día”, adelantó a este medio Revidatti y agregó que “es de Paso de los Libres, pero se hace el tratamiento en Curuzú Cuatiá”. Al ser uno de los positivos notificados, requiere la atención en un sector aislado, así como con el que cuenta hoy la provincia en esta Capital.

El mismo gobernador Gustavo Valdés dijo en el marco del acto del viernes que la obra tuvo que concretarse aceleradamente para recibir derivaciones desde Paso de los Libres “para que no mezclemos las líneas de trabajo ni a los pacientes que tienen covid-19 con los que no. Lamentablemente, por el escaso tiempo que tuvimos no pudimos colocar dentro del hospital de campaña todos los servicios que necesitamos, pero sí complementar obras en otros hospitales para evitar que se nos infecten los médicos”, explicó.

Cabe indicar que el sector cuenta con un ingreso externo por calle Córdoba, totalmente aislado de los demás servicios del hospital. Fue diseñado con normas de la Sociedad Argentina de Arquitectura Hospitalaria, con el asesoramiento de Área Renal del Pami (Central Buenos Aires), en conjunto con la Dirección de Arquitectura de la Provincia de Corrientes.

También se realizó una intervención total renovando y sustituyendo las instalaciones. En específico: sistema de cámaras, televisor de 32”, una PC, máscaras protectoras y barbijos; aislamiento de paneles; sistema de aireación; refacción de portones; reacondicionamiento del tratamiento de agua para diálisis con ósmosis inversa; además de un sector de aislamiento y limpieza de filtros.

Fueron adquiridas cinco máquinas de diálisis, equipos para hemodiálisis convencionales unipunción y para secuenciales con filtro de retención de endotoxinas. Además, siete sillones de diálisis. Estos equipos fueron adquiridos a través de un convenio con Ioscor.

El director del Hospital Escuela, Salvador González Nadal, expresó que a través del Banco de Corrientes se consiguió un equipo de Rayos X inalámbrico. “Esto nos permite dar un salto de calidad en cuanto a imágenes”, sostuvo y agregó que en el centro de salud se trabaja a destajo en accidentología y “las radiografías son el pan nuestro de cada día”.

“Con esta tecnología se aumenta considerablemente la velocidad en la toma de imágenes ya que lo hace en forma inalámbrica y se pueden compartir en la intranet o por WhatsApp”, detalló.

La obra se construyó para que sirva de modelo en otras zonas de la región con estándares de calidad. Por otra parte, el ministro de Salud Pública Ricardo Cardozo manifestó que este servicio tiene un doble carácter: en primer lugar, se busca atender a pacientes con diálisis crónica que fueron contagiados de covid-19. Y en segundo término, esto beneficiará al hospital para que cuente con su propio servicio de diálisis. De esta manera, la Provincia contará con un servicio exclusivamente público que, finalizada la pandemia, contribuirá con este tratamiento médico.

