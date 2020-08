Mariela Fernández: “Fui víctima de abuso a los 10 años y no pude ponerlo en palabras”

El programa Primer Plano Online salía al aire por la pantalla de C5N con sus conductores, Mariela Fernández y Claudio Rígoli, entrevistando a Silvia y Sebastián, quienes fueron víctimas de abuso en su infancia y crearon una fundación para ayudar a prevenir este tipo de situaciones. El caso que había motivado la consulta era el de un hombre de 30 años que fue liberado por la Justicia luego de ser investigado por unos audios de WhatsApp en los que confesó haber violado a su hija de 6 años.

Mariela tomó la palabra. “Yo me quiero poner en el lugar de las criaturas, de esos papás, y correrme un poquito de la Justicia, que tiene que actuar –comenzó diciendo la periodista–. Pensemos en los chiquitos que fueron abusados hoy, y quiero preguntarles qué indicios, a qué tenemos que estar atentos los papás”.

Fue entonces cuando decidió hablar en primera persona. “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso, a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí, a mí me corren de ese lugar”.

Su relato no se interrumpe. “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial –agregó–, simplemente nos corrimos; se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo atrás, cuando se callaba porque daba vergüenza”.

Acto seguido, explicó de qué manera pudo vivir todos estos años con aquello que debió enfrentar. Y cómo lo enfrentó su familia. “Lo sobrellevamos como pudimos. Hace poquitos años pude poner en palabras en una terapia, pude sobrellevarlo y salir adelante. Y aun así me cuesta expresarlo”, explicó la locutora, mirando a cámara.

Luego, Fernández insistió sobre la importancia del rol que las personas mayores deben desempeñar ante el abuso de un menor. “Quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos, en donde yo me siento identificada: no hay voz, no hay manera de expresarlo. Y necesitamos de esos adultos para que estén atentos y visualicen eso que no podemos poner en palabras”.

Cabe recordar que en este 2019 la periodista regresó a trabajar a C5N, luego de haber estado alejada de la pantalla con licencia médica durante casi un año. Durante ese período ella decidió hacer un paréntesis en su exitosa carrera en los medios de comunicación y estuvo internada en una clínica psiquiátrica para tratarse por un cuadro de depresión.

“Opté por frenar la pelota porque tuve un estrés postraumático. Murió mi papá y lo tapé con laburo. Fue una buena época porque laburaba en FM 100, en Cortá por Lozano por Telefe, tenía C5N, estaba con Bendita y TVR. Era un muy buen momento profesional y me tuve que bajar. Lo llevé lo más que pude y empecé a renunciar a ciertos laburos hasta que en noviembre de 2018, a un mes de que se cumpliera un año de la muerte de mi viejo, toqué fondo”, había señalado en una entrevista con el ciclo radial Basta de todo.

El abuso sexual en la infancia y la adolescencia es una problemática muy preocupante. Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), una de cada 5 niñas y uno de cada 13 niños son abusados sexualmente antes de los 18 años. Es decir que, sólo en nuestro país, casi 2 millones de niños y niñas son víctimas de este delito. Sin embargo, se estima que solo el 10% de los casos son denunciados, y apenas uno o dos por ciento de los casos denunciados reciben condena.

Infobae