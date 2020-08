Diego Ramos presentó a su pareja en las redes sociales con una emotiva fotografía

Diego Ramos suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, sorprendió a sus cientos de seguidores de Instagram al publicar la primera fotografía de su actual pareja, Mauro, ya que el actor suele tener un perfil bajo.

“Porthos niño”, escribió junto a la imagen en la que aparece con su novio y su perro terranova que ya no es un cachorro. Además, el conductor arrobó a Paula Chaves, quien fue la fotógrafa de este momento tan especial ocurrido durante una temporada de verano. La actriz republicó esta historia de Instagram y señaló: “Los amo y los extraño”.

El protagonista del espectáculo Sex, dirigido por José María Muscari, es un gran amante de los animales y vive con Porthos y Byron, sus dos perros terranova de color negro y marrón. Esta raza se caracteriza por tener un tamaño gigante: los machos pueden pesar entre 60 y 70 kilos, mientras que las hembras llegan a 45-55 kilos. En algunos casos son entrenados para realizar rescates acuáticos, ya que tienen buenas habilidades para nadar.

En mayo pasado, el actor habló por primera vez de su sexualidad después de una incómoda pregunta que le realizó Luisa Albinoni en su visita a PH, Podemos hablar. Todo comenzó cuando su colega le dijo: “Me resulta difícil preguntarte esto porque te quiero muchísimo y no quiero ponerte en una situación incómoda. Pero vos antes hablaste del amor, del amor que seguís teniendo en tu corazón, de la relación linda que estás viviendo en este momento y yo creo que a la gente le encantaría saber con quién estás. Yo sé que sos muy reservado... ¿por qué no lo decís si estás feliz? ¿Por qué no lo das a conocer o lo contás?”.

“Son dos años (de relación)”, respondió de manera pícara Ramos en el programa de Telefe. Y luego se explayó sobre las preguntas de Albinoni. “Hay algo de mi intimidad… hablar de esa parte no me gusta y nunca me gustó. Sea lo que yo sea o lo que me guste, porque por ahí viene a colación de eso. Siento que mi vida es lo más normal del mundo. No siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar. Creo que sé hasta dónde llegar, ahora si me ven, me sacan una foto, no hay nada que esconder. Y no siento la necesidad de abrir una puerta que después no la voy a poder cerrar más. A lo mejor en otras épocas yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero”, expresó el conductor.

Además, Ramos sostuvo que le parecía que no era necesario aclarar algunas cuestiones: “No soy reservado, pero tampoco me parece andar revelando cosas que creo que son obvias. Yo no te pido a vos que cuentes algunas cosas”. Luego agregó: “Convivo, no me escondo, de hecho me podés ver en cualquier lado en pareja y todo el mundo sabe, pero no me veo contándolo públicamente”.

Infobae