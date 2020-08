Difunden un decreto nacional que prohíbe tomar mate, pero es falso

En los últimos días circuló en las redes sociales y se viralizó a través de Whatsapp un supuesto decreto presidencial publicado en elBoletín Oficial de la Nación en el que se prohibía el consumo y comercialización de yerba mate a partir de las 00 horas, como una medida tendiente a frenar el contagio de la COVID-19. La información es falsa.

El aparente documento oficial identificado con el número 33/2020 en el extremo superior izquierdo de la imagen, en realidad pertenece a dos designaciones realizadas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el martes 7 de enero último y nada tiene que ver con la ingesta de mate ni con la pandemia (ver aquí). Con ese código, ingresando a la página web del Boletín Oficial (sección Legislación y Avisos Oficiales), se accede al auténtico Decreto 33/2020.

Los posteos referidos al documento adulterado fueron compartidos más de 23 mil veces usuarios en 48 horas (ver acá, acá, acá, acá y acá) recibiendo en ellos alrededor de 2.300 comentarios y 2.000 reacciones con publicaciones secundarias, de acuerdo a lo que se desprende de los datos aportados por páginas que monitorean el contenido público de las redes sociales, como CrowdTangle y BuzzSumo Alerts. El contenido también llegó varias veces al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado.

En Misiones y Corrientes principalmente generó momentos de mucha preocupación debido a que son dos provincias que producen y comercializan anualmente miles de toneladas de yerba mate, siendo ésta una parte importante de su economía.

Solo el año último se han cosechado 837.256.020 kilos de hoja verde, se han comercializado 277.332.014 kilos en el mercado nacional y se han exportado 39.834.063 kilos, superando incluso el récord que se había dado en 2016, detalla este informe del organismo nacional que regula la actividad.

El falso documento viralizado especificaba: “Queda prohibida la venta de yerba mate en todos los comercios, supermercados, kioscos, almacenes, minimercados, ferias y a través de las redes sociales, ya que es el principal foco de contagio de los ciudadanos. Al mismo tiempo deberán ser retiradas de todas las góndolas o estanterías de los mismos”.

También advertía a los ciudadanos -en el último párrafo- que podrían enfrentar causas penales quienes no cumplieran: “Conforme queda establecido desde el 10 de agosto del año 2020 a partir de las 00, quienes no cumplan con estas medidas serán sancionados, multados y hasta penalizados”.

Consultado al respecto, el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que regula toda la actividad yerbatera en el país, Juan José Szychowski, aclaró a RedDES que ese falso decreto “carece de validez” y se trata de “una publicación malintencionada que produce gran daño a nuestra institución. Una patraña que solo perjudica en un momento en que la venta de yerba se mantiene pese a la crisis”.

Si bien no hubo reclamos formales o quejas ante el organismo, el malestar se sintió en modo virtual a través de los mensajes dirigidos al Gobierno nacional de parte de personas que tomaron por cierto lo que decía el contenido viral.

“La persona que lo hizo utilizó logos oficiales para transformarlos en información falsa, eso es grave. Pero queremos llevar tranquilidad a todos, productores y consumidores, porque vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para descubrir de dónde vino esta operación”, puntualizó Szychowski.

Por medio de un comunicado oficial el INYM reiteró que “el abastecimiento de yerba mate es absolutamente normal, realizándose el proceso de producción y elaboración bajo los protocolos que amerita la actual situación sanitaria”.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación confirmaron a RedDES que ese documento no salió de ningún organismo del Estado y aclararon que desde esa cartera nunca hubo un pronunciamiento formal referido al consumo de mate, más allá de las recomendaciones sobre los riesgos que conlleva compartirlo entre varias personas.

En esa línea, la agencia internacional de noticias AFP se hizo eco de las repercusiones que generó el falso decreto y el miércoles 12 de agosto indicó en una publicación que la venta de yerba mate en Argentina no fue prohibida.

Cada uno con su mate

La clave en estos tiempos de pandemia no es abandonar el hábito de consumo del mate sino la responsabilidad para evitar la propagación del coronavirus y eso se logra no compartiendo. “El virus está con nosotros en todo momento, por eso debemos ser extremadamente cuidadosos. Nuestras actitudes ante la pandemia son las que terminan modificando las curvas de contagio”, explicó a RedDES Ana Eugenia Thea, bioquímica y docente investigadora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

La profesional correntina ponderó que la yerba mate tiene excelentes propiedades y muchos beneficios como alimento, por lo que recomendó a la comunidad que se siga tomando con la habitualidad deseada aunque cada persona debe utilizar su propio mate. “Cada uno con su equipo personal, sin compartir”, aconsejó.

Recomendaciones para los materos

Respecto a la ingesta de la infusión, cuando aparecieron los primeros casos positivos de la COVID-19 en el país, en marzo último, el INYM lanzó una serie de recomendaciones para concientizar a la población de los riesgos que conlleva compartir el mismo mate.

“Esta situación sanitaria especial requiere ciertos cuidados en la manipulación de los utensilios que usamos para cocinar y alimentarnos. El mate no es la excepción y así como no hay que compartir los cubiertos o los vasos, es importante que no compartamos el mate”, explicaron desde el organismo.

“El raspado de todos los residuos sólidos que quedan en el mate debe ser cotidiano, la bombilla y el termo tienen que ser lavados, enjuagados, desinfectados con lavandina o agua caliente y secado al aire después de cada uso. Es fundamental para prevenir el contagio de la COVID-19”, manifestó a RedDES su director.

“El mate tiene el significado de compartir, pero en este caso compartamos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a los otros y mantengamos la ronda como siempre pero cada uno con su mate, su propia bombilla y termo”, puntualizó.

Siguiendo las recomendaciones para la limpieza domiciliaria del Ministerio de Salud de la Nación sobre los productos adquiridos en los supermercados, se aconseja higienizar el paquete de yerba con alcohol al 70 por ciento (diluido con 30 por ciento de agua) o lavandina diluida en agua y, en caso de que éste sea de un material que no se pueda mojar, lavarse bien las manos antes de abrirlo.

Finalizado dicho proceso, lo recomendable es colocar la yerba en recipientes herméticos y de fácil limpieza, desechando el envoltorio original.

