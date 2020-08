Boca Unidos propondrá que todos los equipos continúen jugando

A dos semanas del inicio de los testeos y el regreso al entrenamiento de los diferentes planteles de la categoría, programado por la AFA, los presidentes de clubes del torneo Federal A participarán esta tarde de la primera reunión virtual para tratar varios temas de actualidad, pensando en la vuelta a la actividad.

El encuentro se realizará a partir de las 19.30, a través de la plataforma Zoom, y Boca Unidos estará representado por su titular, Marcelo Insaurralde Benítez, quien dio a conocer la expectativa de la institución por la reunión.

Si bien no hay fijado un orden del día, desde Ascenso del Interior, se dio a conocer que uno de los ítems a tratar será el protocolo a aplicar en materia de infraestructura, disponibilidad y forma de llevarlo a cabo por parte de los clubes, acompañado por un repaso de la actualidad económica y social de cada institución.

Claro que la atención estará centrada en la probable vuelta a la competencia. Teniendo en cuenta que el torneo de la temporada se dio por finalizado a causa de la pandemia causada por el coronavirus, el encuentro servirá para saber cuál será la postura mayoritaria que prime para la definición de los ascensos.

En diálogo con El Litoral, Insaurralde adelantó que “la idea central que nosotros manejamos es continuar jugando, y dado los tiempos que se van manejando, buscar la forma de hacerlo en una competencia reducida en cuanto al tiempo, donde todos los equipos puedan participar”.

La decisión adoptada por la Primera Nacional (los 32 clubes volverán a jugar y tendrán posibilidad de ascender) levantó polvareda, generando voces a favor y en contra de la decisión. “Tenemos que ser coherentes, no podemos ir en contra de lo que dispuso la categoría superior”, expresó el presidente de Boca Unidos.

“El torneo de la Primera Nacional es similar al Federal A, también están divididos en dos zonas, con la característica que en nuestra categoría el número es impar, y es por eso que en todas las fechas hay clubes que quedan libres, por lo que no todos los equipos tienen la misma cantidad de partidos jugados. Esto agrava al momento de buscar hacer un corte de los primeros seis o los primeros ocho”, argumentó Insaurralde.

El dirigente manifestó que “creo que todos los clubes se preparan para jugar. Hace más de cinco meses que no lo hacemos, y si encima no tenemos competencia hasta el año que viene “sería un daño muy grande para cada institución”.

“Lo que resolvió la Primera Nacional robustece la postura que sigan jugando todos los equipos. Sería lo más lógico y coherente. No se puede inventar la pólvora. No veo correcto que el fútbol vuelva para unos pocos y para otros no, porque en el caso de nuestra categoría, faltaban 7 fechas, y ninguno de los equipos que estaban en zona de clasificación tenían asegurada la misma”, agregó.

Insaurralde se mostró de acuerdo que los equipos que ocupaban al momento de la interrupción del campeonato las principales posiciones “tengan algún tipo de beneficio o ventaja. Es justo que tengan más posibilidades por los puntajes que sumaban”, indicó.

Al momento de la suspensión del torneo, Boca Unidos sumaba 26 puntos en 21 partidos, y se encontraba a cinco unidades de zona de clasificación, ya que estaba previsto que pasen a la siguiente ronda los mejores 6 de cada grupo.

Otra de las cuestiones que seguramente no pasará por alto en la reunión de esta tarde será el tema de los viajes, transporte, alojamientos, permisos u autorizaciones nacionales o provinciales, según informó el sitio web especializado.

Los dirigentes tendrán esta tarde la palabra.

(RP)