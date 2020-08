Falleció joven de 20 años en un fuerte choque entre tres motocicletas

Ocurrió anteanoche una nueva tragedia vial, esta vez a metros de la Basílica de Itatí, donde murió un joven de 20 años como consecuencia de las severas heridas que sufrió en un múltiple choque entre motocicletas de altas cilindradas.

Desde la Policía confirmaron el deceso de Pedro Aniceto Vallejos (20 años) quien iba con otra persona, del mismo nombre, Pedro Vallejos, quien resultó con lesiones de consideración.

El trágico siniestro vial ocurrió pasadas las 21 del lunes, en la esquina de las calles Fray Juan de Gamarra y Desiderio Sosa, donde colisionaron tres motos.

Según precisaron las fuentes, en esa esquina de calles pavimentadas colisionaron una Honda Tornado de 250 c. c., que era guiada por Julio César Maciel -mayor de edad-; otra motocicleta Honda XR de 150 c. c., en la que iban dos menores de 14 años; y una tercera motocicleta Motomel Skua de 200 c. c.

En este último rodado circulaba el joven que murió en el acto y su acompañante terminó con lesiones graves.

Como consecuencia del impacto, falleció en el lugar Pedro Aniceto Vallejos, mientras que las demás personas accidentadas fueron trasladadas al hospital local. Uno de los adolescentes de 14 años fue derivado a un centro de salud de esta capital.

En el lugar trabajaron policías de la comisaría de Itatí, y tomó intervención en el caso el Juzgado de Instrucción en turno.

Desde el Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía indicaron que, con este hecho, asciende a 74 el número de personas fallecidas en Corrientes por siniestros viales, en lo que va del 2020; 32 ocurrieron en el interior y los 22 restantes en esta ciudad.

