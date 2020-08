Alejandra Darín, muy dura con Adrián Suar

Parate laboral de los actores llegó a un punto álgido. Mientras un grupo de jóvenes intérpretes creó una asociación "transversal" (ACTA) en busca de opciones a la hora de negociar sus contratos en el marco de una industria que cambia a velocidad vertiginosa, la situación de Pol-ka sigue siendo uno de los paradigmas de la crisis.

La productora fundada por Adrián Suar en 1994 está al borde del cierre ante la imposibilidad de trabajar hace cinco meses. Si bien abonó, con dificultades y la asistencia del ATP nacional, los sueldos adeudados, el propio Chueco admitió que le resulta inviable seguir. "Producir en estas circunstancias se ha vuelto muy difícil, pero hemos hecho el mayor de los esfuerzos para apostar a la ficción", dijo en una carta dirigida a sus empleados.

En ese marco, Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores, le dedicó un fuerte discurso en contra durante una reunión virtual con la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado en que se abordó la crisis del sector.

Darín relató que su gremio recurrió al Ministerio de Trabajo para oponerse a la solicitud de conciliación obligatoria y pedir la intervención de Pol-ka "ante el cercenamiento de un derecho básico, como lo es el cobro del salario en tiempo y forma".

Al leer un texto, la actriz criticó "la sorpresiva actitud de la empresa a negarse a cumplir con sus obligaciones" y omitir "pagar los salarios desde el inicio de la pandemia". "Tanto Pol-ka como Canal 13 sabían que nuestra actividad no estaba exceptuada, por ser altamente riesgosa, de contactos estrechos", subrayó.

Darín enfatizó que buscan "visibilizar el atropello cometido por la empresa no solo con nuestro gremio, sino con el de técnicos, vestuaristas, maquilladoras, peinadoras, extras, etcétera" y "exponer a quienes en nuestro país no apuestan a la industria nacional, al sostenimiento de nuestra cultural y, en definitiva, a la libertad de expresión". "Ante la primera dificultad priorizan sus intereses económicos por sobre derechos laborales y puestos de trabajo. Negando la identidad nacional, no dudan en invadir la pantalla con ficción extranjera", sentenció.

Diario Show