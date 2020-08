La carta abierta de una agrónoma por los incendios

Al señor intendente municipal , sres concejales, barras pesqueras de Goya.

La que suscribe esta carta es la agrónoma María Alejandra Ojeda, DNI 18655707 , especialista en temas de meteorología del sector productivo de la provincia de Corrientes. Es de lamentar el silencio de su parte y de los sres concejales de la ciudad que me parece bueno pueda dar una opinión con respecto a la quema que viene sufriendo nuestra reserva de la isla Las Damas, no solo están atentando al futuro nuestro como goyanos si no que nadie toma la real conciencia de que estamos hipotecando el futuro nuestro como ciudad, ¿Acaso no se preguntó eso? La hipoteca de nuestra casa común como dice nuestro Papa Francisco, no quiero echar culpa a nadie pero es bueno que esto se tome real dimensión que Goya paso hacer una isla de calor , nos quejamos en verano del calor y acaso no miró hacia arriba; yo no me opongo a la edificación en altura pero si digo que el 70% de estos edificios absorben calor, es bueno que sepa que hoy yo, esa loca de las cartas abiertas, siempre les he hablado con la verdad y significa que hoy Ud. no está cumpliendo con lo que dice el art 41 de la constitución nacional de garantizarme un ambiente sano.

Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Eso significa que después de esto no me harán un vacío, yo soy goyana y me ofrezco así como mi compañera omsrocio adriana garcia

Hablar del tema tiempo, porque no reconocer que hay gente que está haciendo bien las cosas y sabemos el trabajo que hacemos , más de alguna ciudad se sentirían orgullosos de tener especialistas que saben del tema y que no pertenecemos a ningún partido político queremos ayudar, porque será que para ser especialista de algo debe ser de algún sector político ,digo por allí como abriendo paraguas esa hipoteca se la hago responsable a todas las autoridades actuales como señores concejales que ni siquiera he escuchado ninguna opinión.

A todas las barras pesqueras que se desgranan hablando de pesca del surubí y ni siquiera hay una línea de solidaridad, eso también digo lo que son las cosas será que solo nos interesa la pesca del surubí y el cuidado de nuestras riqueza como las fuentes de pulmón estamos lapidando, los arboles absorben el mas de 40% del calor estamos sacando de las veredas , hay especialistas que aconsejan plantar otras especies que ni siquiera levanten las veredas. Sabe que a mí me duele mucho y estoy enojada porque nada se hace, espero que no echen la culpa a los pobladores , mi agradecimiento al cuartel de bomberos de Goya que cada rato sale , se está quemando en forma desmedida con una seca tremenda , una humedad con bajo porcentaje y un viento norte que hoy supero los 35 km por hora ...

*La autora es ingeniera agrónoma.