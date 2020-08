Renuncia el primer ministro Abe tras el mandato más prolongado de Japón

El primer ministro de Japón con más años en el poder, Shinzo Abe, anunció ayer su renuncia al agravarse un problema de salud crónico, luego de gobernar al país durante un período de inusual estabilidad política y de haber sacado de la recesión a su economía antes de que volviera a hundirse bajo el peso del coronavirus.

Abe, de 65 años, notificó en rueda de prensa su intención de renunciar por las mismas razones de salud que hace 13 años motivaron su primera dimisión como primer ministro: la colitis ulcerosa crónica que viene sufriendo desde que era adolescente y que empeoró en el último tiempo.

Dijo que no quería que su enfermedad se interpusiera en la toma de decisiones y se disculpó con el pueblo japonés por no completar su mandato. “Si se está enfermo y no se está en buena forma física, no se deben tomar decisiones políticas importantes ni dejar de producir resultados”, afirmó ante los periodistas en la sede de la Jefatura de Gobierno.

(JML)