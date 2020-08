Layoy: “Cuando uno tiene un sueño y los objetivos claros, no mira para los costados”

El atleta correntinoCarlos Layoyse encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria en su ciudad natal, Paso de los Libres, que desde el 25 de julio pasado, volvió a la fase 1. No obstante, esto no fue impedimento para seguir entrenando en su casa y prepararse para futuras competencias que le permitan sumar puntos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, su principal objetivo.

El libreño de 29 años y 10 veces campeón argentino de salto en alto, fue entrevistado recientemente por De Libres para el Mundo, una plataforma de Contenidos Audiovisuales, de la localidad fronteriza, donde hizo un reposo de su preparación, y de la falta de respaldo por parte de las autoridades locales y provinciales.

“Viene siendo difícil, la verdad que no voy a mentir. Hace cuatro meses que no tengo una colchoneta y no puedo hacer saltos; pero trabajo en el gimnasio la parte técnica, le estamos dando mucha importancia con mi entrenador. Y ahora con esto que de un día para otro aparecieron 30 casos (de coronavirus), estamos todo el día encerrados. No salgo de casa, pero saco mi colchoneta adelante de casa o en el fondo, y trato de hacer lo que puedo. El entrenador me envía un plan de entrenamiento acorde a los materiales que tengo, por ese lado la vengo remando un poco”, contó Carlos Layoy, quien actualmente estudia la carrera Profesorado de Educación Física.

“Yo ya estoy corriendo en desventaja con los de acá, de Argentina, imaginate lo de Europa. En Brasil siguen entrenando normal. Yo veo que mis compañeros de competencia están saltando. Pero me tengo confianza, si mantengo esta forma, el peso y si sigo entrenando como lo vengo haciendo, además los testeos me vienen saliendo bien, voy a saltar mucho”

Diciembre

Lo único que tiene en concreto el atleta que supo participar de certámenes iberoamericanos en cuanto a competencias es el Nacional de Mayores pautado para diciembre. “Del calendario oficialmente no se sabe nada todavía, lo único confirmado es el Nacional de Mayores que es el 12 de diciembre, y seguramente se confirmarán otros. Y cuando se pueda, la idea es salir a competir donde sea. Uno dice: Quiero competir donde sea, sumar puntos, pero también está lo otro, la pandemia. Hay que ser positivo y mirar a diciembre, que puede mejorar un poco esta situación”, se mostró optimista el deportista que surgió de los Juegos Evita.

Sólo en el Centro Nacionala de Alto Rendimiento, en la Ciudad de Buenos Aires, están autorizados a practicar los atletas clasificados a los JJ.OO. de Tokio. “Yo ya estoy corriendo en desventaja con los de acá, de Argentina, imaginate lo de Europa. En Brasil siguen entrenando normal. Yo veo que mis compañeros de competencia están saltando. Pero me tengo confianza, si mantengo esta forma, el peso y si sigo entrenando como lo vengo haciendo, además los testeos me vienen saliendo bien, voy a saltar mucho” confió el Carlitos Layoy.

“Es lamentable como el atletismo se dejo estar acá, por que si bien nunca fue un deporte que se practicó mucho, antes de irme había una escuelita de atletismo, donde teníamos todo, y ahora ver todo eso abandonado es muy feo”

Estado lamentable

Layoy fue crítico en cuanto al estado actual de la infraestructura deportiva con la que cuenta su ciudad natal: “Sinceramente, con una mano en el corazón, acá no hay por hacer. Lo único que puedo hacer es gimnasio, pero después voy al Polideportivo y no tenés ningún elemento. Están los mismos elementos de cuando me fui, las vallas todas rotas. Me lleva una hora sacarlas, acomodarlas, se desarman todas, se caen, es lamentable. Es lamentable como el atletismo se dejó estar acá, porque si bien nunca fue un deporte que se practicó mucho, antes de irme había una escuelita de atletismo, donde teníamos todo, y ahora ver todo eso abandonado es muy feo”, apuntó.

Falta de apoyo

Carlos Layoy es actualmente el único deportista correntino que tiene por objetivo clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Sin embargo el atleta no tiene el apoyo de las autoridades locales y provinciales, que acompañen su desafío. “No me siento respaldado. Nunca tuve un respaldo de las autoridades de mi ciudad. Cuando estaba Eduardo Vischi, sí tenía el respaldo de él, después nunca más lo tuve. Me acerqué a pedir, pero con las actuales autoridades tuve más diferencias que otras cosas. Y del Gobierno de la Provincia, en esta pandemia, no tuve respuestas. Como no soy un club, la prioridad la tienen los clubes. Pero sigo acá, metiéndole garra y remando en dulce de leche. Cuando uno tiene un sueño y los objetivos claros, no mira para los costados. Por ahí si me detengo a pensar si valdrá la pena tanto esfuerzo. Pero están los JJ.OO. y voy a seguir remándola así y si no clasifico, voy a estar tranquilo de que hice todo lo que está a mi alcance”, aseguró.

(BAG)