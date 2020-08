Ganadero de Monte Caseros denuncia que le robaron y faenaron 7 vacunos

Un productor ganadero de Monte Caseros denunció haber sufrido un nuevo caso de abigeato, donde le robaron y faenaron siete terneros, lo que hace en su totalidad la pérdida de un total de 87 animales en los últimos 5 años.

En tal sentido Daniel Carlino detalló que este delito viene sufriendo él y otros productores de la zona.

“En mi propiedad fueron faenados 6 terneros, estaban las cabezas y las menudencias y a un séptimo lo dejaron entero, lo degollaron, se desangró por eso murió, pero estaba enterito, no lo tocaron. Yo calculo que esto se dio en horas tempranas de la noche, bien exacto no sé, pero habrá sido alrededor de las 21:00 cuando comenzaron”, relató ante Monte Caseros Online.

“Esto pasó a escasos 1.000 metros de mi hogar, a 300 metros está la entrada del campo. Acá siempre me carnean. Tengo otros campos, pero en los otros no pasa nada. En este sí porque tiene muy poco monte. Se ve que a estos chicos les gusta la limpieza para correr al ternero, al animal, enlazarlo, agarrarlo. La verdad que no me explico cómo hacen. A mí durante el día me cuesta hacerlo”, admitió.

En una sorprendente descripción expresó: “El jueves pasado le faenaron uno a Ramón Zambón, en nuestro caso es el número 87. En el lapso de entre 4 o 5 años atrás que empezó esto, antes eran más distanciadas la faenas, pero ahora es más seguido. Por ejemplo, en abril me carnearon 4 y ahora 7; a Piloni le han carneado; a Ruiz Díaz le viven carneando, qué se yo, cada diez días; a Zambón; a Batalla; a Calgaro; a Espósito, hay muchos, muchos productores que están afectados por esto”, denunció de manera pública.

Destacó que formalizó la denuncia. “El campo es mío y de mi hermano, a veces la denuncia la hace él otras las hago yo. Ahora lo hice yo personalmente, inclusive avisé al Priar, ellos fueron a constatar, los llevé ternero por ternero, vieron ellos que eran 7.” manifestó agregando que “la denuncia fue muy rápida, tengo entendido que hicieron allanamientos; encontraron carne”, se lamentó.

(WA)