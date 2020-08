Un fiscal maltrató en vivo a una periodista en un canal de noticias

Santiago Terán, el fiscal de Cutral Có, manifestó que tendría que autorizarse la portación de armas a mujeres que sufren violencia de género.

Después de estos dichos, el fiscal maltrató en un reportaje a la conductora de C5N Lucila Trujillo: la calificó de “torita” y le dijo que se victimizaba luego de que la periodista señalara que es la Justicia la que tiene que proteger a la mujer y que la violencia de género no es un hecho de inseguridad.

“A ver, a mí me gusta dialogar y que no me atropellen. Soy paciente. Yo te voy a hacer una pregunta personal, Lucila. ¿Vos estás casada? Imaginate que el tipo que está con vos es un violento, y la única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. Tu vida o la de él, elegí, ¿vas al cementerio o matás?”, interpeló el fiscal a Trujillo en vivo. Repitió: “¿Vas al cementerio o matás?”.

Tras reiteradas oportunidades de reclamarle a ella que conteste la pregunta, la conductora le dijo: “Como representante de la Justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. De esa manera está diciendo que la que tiene que pelear por su vida y gatillar es una mujer victima de género y no corresponde”.

La periodista agregó: “Es un deber de la sociedad y la Justicia protegerla, la mujer no tiene por qué agarrar un arma”.

El fiscal sostuvo que la periodista lo “presionaba de una forma fuera de lugar”. “Conmigo no te vas a hacer la torita”, dijo Terán. Ella le contestó respecto a la pregunta que le hizo el fiscal: “Me hablaba como si fuese una niña y no como una mujer, ya me dijo ‘querida’”. Y además: “Su pregunta es cien por ciento machista”.

