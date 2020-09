Clubes de renombre del interior piden volver a jugar este año

La semana pasada publicamos en estas mismas páginas una versión periodística, de muy buena fuente, que el Consejo Federal de la AFA tomaría la decisión que el torneo Regional Federal Amateur 2020 no siga jugándose, y pasar toda la competencia para el segundo semestre del año próximo.

De acuerdo con la información recogida por Ascenso del Interior, el motivo sería que los 98 clubes habilitados de continuar la competencia no iban a poder iniciar los entrenamientos en la fecha autorizada (en principio el 7 de septiembre, aunque ahora fue postergada) a raíz de la situación sanitaria por el covid-19 que se agrava en el interior del país.

Esto, más situaciones económicas y de logística, habría provocado que varias instituciones hagan llegar notas al Consejo Federal solicitando la postergación de la competencia para 2021.

Advertidos de esta situación, clubes de renombre del interior unieron criterios para solicitar que el certamen continúe desarrollándose, siempre y cuando lo permita la situación sanitaria.

La misiva fue enviada al Consejo Federal por Juventud Antoniana de Salta, pero cuenta con el aval de otras instituciones de peso, como San Martín de Mendoza y Racing de Córdoba, a través de sus ligas de origen.

La nota en cuestión expresa lo siguiente:

“Los clubes abajo mencionados, a través de sus respectivas Ligas, solicitamos la programación del Torneo Regional Federal Amateur 2020, para que se realice en el presente año.

En este sentido, queremos manifestar que si la situación epidemiológica por la que atraviesa nuestro País, permiten que se pueda desarrollar el Torneo Regional Federal Amateur 2020, es intención de estas Instituciones participar del mencionado Torneo. Entendemos y nos solidarizamos con los Clubes que solicitaron la programación del Torneo para el primer semestre del 2021.

La situación epidemiológica y en virtud de ello la económica, nos golpea a todos por igual, no obstante ello y en virtud que como fuera comunicado oportunamente que la no participación en el Torneo, no traerá aparejada ninguna sanción disciplinaria, creemos que la definición del Torneo debe realizarse en el presente año con los clubes dispuestos participar.

Agradecemos la intención del Consejo Federal de poder volver a los entrenamientos a partir del día 7 de septiembre, y solicitamos también que esta medida se siga manteniendo o juntos buscar una nueva fecha de inicio si así la situación lo requiere”.

La solicitud fue firmada, además de los clubes mencionados, por: General Paz Junior (Córdoba); Racing (Olavarría); Argentino Peñarol (Córdoba) Ben Hur (Rafaela); Américo Tesorieri (La Rioja); Atlético Chivilcoy (Bs. As.); Biblioteca Bell (Bell Vill, Córdoba); Deportivo Colón Colonia Caroya (Córdoba); Liniers (Bahía Blanca); y Atlético Costa Brava (Gral. Pico).

Cabe señalar que en condiciones de retomar la competencia se encontraban 98 clubes, que superaron la primera ronda del certamen, entre ellos cinco representantes provinciales: Victoria (Curuzú Cuatiá); Ferroviario (Capital); Puente Seco (Paso de los Libres); Apinta (Mercedes) y Sportivo Santa Lucía, de la ciudad homónima.

A pesar del transcurrir de los días, desde el Consejo Federal no se publicó ninguna información o comentario oficial que indique que la competencia pasará para 2021 (trascendió que la resolución está a la firma), o será que tal vez la movida iniciada por Juventud Antoniana, que puede contar con más adhesiones, hizo meditar la decisión que en definitiva se tomará sobre la cuestión.

(RP)