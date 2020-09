Neymar recibió el apoyo de Bolsonaro y figuras del fútbol brasileño

El astro brasileño Neymar recibió hoy el apoyo del presidente de su país, Jair Bolsonaro, y de sus ex compañeros en el seleccionado nacional Dani Alves y Felipe Melo, tras ser víctima de racismo en el clásico que su equipo, París Saint Germain, perdió ante Olympique de Marsella (1-0) por la Liga de Francia.

Bolsonaro retuiteó un posteo del delantero posterior al partido, en el que lamentaba que el VAR haya detectado ayer su agresión y no los insultos racistas del defensor Álvaro González, quien lo llamó "mono hijo de puta".

González, encargado de la marcación del brasileño en el partido, recibió un golpe en la parte trasera de su cabeza por parte de Neymar, que vio la tarjeta roja y podría recibir una dura suspensión por parte de la Liga1.

"De lo único que me arrepiento es de no haber golpeado a ese imbécil en la cara", escribió Ney en otro posteo.

Felipe Melo, temperamental mediocampista de Palmeiras de Brasil, respaldó su reacción en el partido: "Hiciste bien, una pena que yo no jugara contra esa racista de mierda", publicó en la misma red social.

Más diplomático, Dani Alves, su ex compañero en Barcelona y PSG, reflexionó: "En el deporte (...) no hay espacio para personas que proclaman odio o racismo. No te dejes guiar por el odio, hermano, que sea la paz y la bondad que cargas en tu alma".

"El amor es la única forma de combatir el odio", completó el actual futbolista de San Pablo.