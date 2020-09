Gómez criticó la postura de Boca Unidos y pidió que se vuelva a jugar

Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever, realizó en las últimas horas declaraciones periodísticas en las que dijo que defenderá la postura de que los equipos que venían ocupando zona de clasificación al momento de la interrupción del Torneo Federal A por la pandemia del coronavirus tengan ventaja de mérito en el caso de una eventual vuelta de la competencia.

Posterior al primer encuentro general de la categoría, los clubes que integran la zona Norte (grupo A) de la competencia mantuvieron tres reuniones virtuales, en las que no pudieron limar diferencias para presentar ante el Consejo Federal un proyecto consensuado de competencia.

Dichas reuniones dejaron sus secuelas, ya que hubo fuertes discusiones y cambios de postura que molestaron. Sobre este tema se refirió el titular de For Ever, que además es asambleísta ante el Consejo Federal.

“Junto a un grupo de clubes hemos presentado una propuesta que incluía a todos, pero con una tabla de méritos de acuerdo a cómo había terminado el campeonato”, contó Gómez en declaraciones realizadas al programa La Red Deportiva de radio La Red Corrientes (107.0 Mhz).

El dirigente hizo mención al formato de tres zonas de 5 equipos, cuyos integrantes jugarían a una rueda y donde se tendría en cuenta el promedio total de puntos (el que lograron en el certamen interrumpido más lo que sumen en el minitorneo) para clasificar a los dos primeros al hexagonal, donde se definiría un ascenso a la Primera Nacional.

De esta manera, los equipos que habían cosechado más puntos durante el campeonato interrumpido tendrían una ventaja respecto al resto. El cuestionamiento en ese caso se dio con relación a la escasa cantidad de partidos que se jugarían como para que los otros conjuntos tengan alguna posibilidad de luchar por la clasificación.

“Eso se fue puliendo con la gente de Ramallo -se sugirió que sea a dos ruedas la parte clasificatoria- y en el medio Sportivo Belgrano y Boca Unidos empezaron a objetar, buscarle la vuelta a esto, presentar propuestas de acuerdo a su conveniencia, más públicas que en la mesa, porque a ellos no les convenía”, relató Gómez.

El titular forevista explicó que “desde nuestro punto de vista era ridículo. Igualaban a todos en condiciones y los que fueron beneficiados con la salvada del descenso (sic), tengan la misma posibilidad que los seis que estaban clasificando hasta el momento”.

“Viendo la realidad y sabiendo que en la zona hay un grupo de clubes que no quiere jugar (…) hemos hecho una propuesta de jugar solamente el hexagonal, porque creemos que es lo más acorde para la zona. Ellos no quisieron llevar a votación y si nos vamos a reunir para hacer catarsis y poner palos en la rueda, con un grupo de clubes decidimos que no nos vamos a reunir más hasta que nos convoque el Consejo Federal y se decida”, puntualizó.

Gómez indicó que “hay muchos clubes a los que les hacemos un favor al no jugar. No quieren gastar más plata, se desarmaron, no tienen más plata, y esto va a ser un gasto enorme de poder afrontarlo.

Después, todo lo que se pueda decir es todo chamullo: acá nos estamos jugando un ascenso, donde todos nos queremos sacar los ojos y todos queremos llevar agua a nuestro molino”.

Consultado por La Gloria o Devoto acerca del criterio tomado por otras categorías, como la Primera Nacional y la Primera B, que todos los equipos jueguen por el ascenso, Gómez advirtió: “Las discusiones de la B Nacional corresponden a la mesa ejecutiva de la AFA y nosotros pertenecemos al Consejo Federal.

En todas las categorías están dejando en claro las condiciones que tienen que tener los equipos que hasta ese momento estaban clasificando”, para criticar también la disparidad en la distribución de recursos entre las distintas divisionales.

Por otra parte, cambiando también de criterio respecto a lo que señaló públicamente en otras oportunidades, Gómez manifestó: “No entiendo por qué el fútbol profesional no puede volver a la Argentina (…) en Resistencia tenemos una vida normal, solamente no hay fútbol, pero tenemos shopping abiertos, cines. No creo que esté en el fútbol profesional el problema de la pandemia.

Por lo visto, nuestras autoridades nacionales no lo ven así; hoy no sé si hay otra cosa detrás de esto que hace más complicado que vaya a arrancar el fútbol”.