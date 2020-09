Ariel Báez: “No siempre las cosas salen como uno quiere, y no por eso hay que aflojar”

Verónica Echezárraga

vechezarraga@ellitoral.com.ar

La pandemia cambió el mundo en muchos sentidos y obligó a las personas a diseñar “nuevas maneras de hacer” para adaptarse así a un contexto jamás pensado. La tecnología jugó en este escenario un papel fundamental y potenció a quienes se subieron a ese tren. La entrevista realizada por Diario El Litoral a Ariel Báez (voz de Los Alonsitos), es ejemplo de ello, ya que lo que en otro momento hubiera sido un encuentro en la redacción fue reemplazado por un live de Instagram. El objetivo de la nota periodística fue profundizar en la historia del grupo chamamecero que supo construir y sostener durante 35 años una carrera que hoy parece seguir en ascenso.

Los Alonsitos surfean las oleadas del covid llevando sus espectáculos a la virtualidad, espacio donde ayer (al cierre de esta edición) realizaban su primera peña online. “No siempre salen las cosas como uno quiere en la vida, y no por eso hay que aflojar”, dijo Ariel, quien habló además de las razones que hicieron posible sostener durante tanto tiempo el vínculo con Marco y Marcelo Roselli Majul: “Entre Los Alonsitos hay una unión que trasciende la amistad y es rarísimo porque yo de otra persona no me aguanto ciertas cosas que de Marco y Marce sí”, dijo.

El 3 de mayo de 1985, el músico Aníbal Maldonado invitó a Ariel Báez y a los hermanos Marco y Marcelo Roselli Majul (alumnos de Raúl Alonso) al programa radial “La embajada de la flor”, conducido por Jorge Fernández. “Antes de salir al aire Jorge nos dijo que teníamos que tener un nombre, y estábamos con nuestros padres (porque nos movíamos onda familia Ingalls, en clanes familiares). Entones el abuelo de Marco sugirió reconocer a Raúl Alonso con el nombre de Los Alonsitos”, marcó Ariel durante la entrevista virtual con El Litoral, y contó también que Alonso, además de ser su maestro de música, era su niñero, profesor, psicólogo... “Había momentos en los que no queríamos subir al escenario porque nos trancábamos porque nos peleábamos por la elección del repertorio (que pasa hasta el día de hoy). Para colmo de males, nuestro repertorio era acotadísimo, no había margen ni para pelearse, teníamos cinco temas y no nos poníamos de acuerdo para hacer tres”, dijo entre risas y describió así la primera actuación oficial y bautismo de Los Alonsitos.

Durante un año fueron trío, hasta que en una actuación en el Colegio Salesiano conocieron a Luis Moulín, quien desde entonces integró el grupo por 25 años.

“Para nosotros fue difícil asimilar afectivamente la decisión de Luis de dejar el grupo luego de 25 años”, reconoció Ariel y enseguida agregó: “Cuando uno comparte tanto tiempo, forma una familia. Desde que nos conocimos vivimos muchas etapas juntos y eso nos unía, y fue muy difícil poder entender que Luis necesitaba otra cosa. Éramos conscientes de que lo que nos planteaba él era estar más tiempo con su familia y me parecía que era razonable y justo, pero como lo que teníamos era ya una familia, por ahí uno peca de egoísta pensando en uno mismo o en el grupo y no en lo que necesitaba Luis en ese momento. Con el pasar de los días empezás a analizar una cantidad de cosas y creo que la amistad y la hermandad pasa por entender al otro, y cuando un hermano quiere hacer lo que le hace bien, el otro se tiene que sentir contento, y creo que nosotros entendimos eso con el dolor en el alma”.

Vivir de la música

“Nosotros empezamos a vivir de la música, a cobrar nuestros conciertos cuando teníamos 12 años, y obviamente no gastábamos porque vivíamos con nuestros padres, pero con el primer sueldo se desnudó la personalidad de cada uno. Papá me decía que yo ahorre todo, no quería pagar ni el metegol; Luis gastó en choripán, Marcelo en metegol y Marco igual que yo, no quería gastar”, recordó entre risas y estimó que el primer sueldo de Los Alonsitos fue lo que hoy serían 40 mil pesos, que lo dividieron entre los cuatro. “Para un chico de 12 años, que le quede 10 mil pesos en un show era muchísimo, y teníamos 4 o 5 shows al mes. Teníamos 12 o 13 años y había veces que cobrábamos más que nuestros padres”, aseguró.

En el mismo sentido comentó que todo esto los hizo madurar más rápido y saltar etapas. “A los 15 o 16 ya teníamos nuestro auto, nuestro departamento, y ahí supimos que habíamos hecho una profesión de esto y que había que alimentarlo todo el tiempo. Entonces nos empezamos a poner multas a las llegadas tarde a los ensayos, restricciones con el alcohol cuando salíamos, no mezclar ensayo con asados, no mezclar shows con previas, y en base a esos códigos nos entendimos y nos respetamos”, relató.

Frustraciones

“También aprendimos a lidiar con las frustraciones”, aseguró Ariel y como ejemplo recordó: “Una de nuestras grandes frustraciones fue que tuvimos cinco nominaciones a los Gardel y perdimos las cinco antes de ganar el premio con el disco ‘Chamamé’. Entones la enseñanza que nos dejaron las frustraciones es que no siempre salen las cosas como uno quiere en la vida, y no por eso hay que aflojar”.

Tips para durar

Sostener un vínculo durante 35 años no es cosa fácil en un mundo de relaciones cada vez más breves. “Creo que duramos tanto porque el respeto es uno de los factores más fuertes entre nosotros y además nos hemos hermanado casi de sangre. Cuando uno comparte cosas tan fuertes con otras personas y desde tan pequeño, es como que algo te va soldando, y pienso que llegamos a tener una hermandad igual que la que tengo con mis hermanas. Nos podemos pelear y al otro día hacer de cuenta que no pasó nada. Eso a mí solamente me pasa con mis viejos, con mis hermanas y con los integrantes de Los Alonsitos. Es algo inexplicable, pero entre Los Alonsitos hay una unión que trasciende la amistad, lo cual es rarísimo porque yo de otra persona no me aguanto ciertas cosas que de Marco y Marce sí”.

Peña

La pandemia de covid obligó al mundo a reinventarse y los artistas estuvieron entre los primeros en buscar nuevas formas de transmitir su arte, dado que su profesión figura entre las últimas que volverán a la normalidad. Es por eso que desde el inicio de la cuarentena Los Alonsitos realizaron distintos shows online, pero ayer (al cierre de esta edición) duplicaron su apuesta y llevaron a las redes sociales su tradicional peña.

“La peña virtual es una experiencia nueva, y es lo que propone esta pandemia que nos tiene a todos en vilo, que no nos da respiro, y tenemos que adaptarnos. Nosotros no queríamos dejar pasar la posibilidad de hacerla, porque también generamos un lazo muy importante con la gente. Entonces decidimos que la 13ª edición la teníamos que hacer y tratar de conservar ese lazo”, marcó.

Así es que ayer al cierre de esta edición se realizaba la fiesta de Los Alonsitos a través de distintas plataformas digitales y con invitados como Pedro Ríos, Julieta Obregón, Guido Encinas y el grupo Amandayé.