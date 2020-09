Layoy volvió a Buenos Aires con la mente puesta en el Argentino

En tres meses, Carlos Layoy volverá a saltar. Su principal objetivo es estar en óptimas condiciones para el Campeonato Argentino de Atletismo que se realizará el 19 y 20 de diciembre. De no presentarse complicaciones sanitarias, se tratará de la primera competencia en medio de la pandemia.

“Los entrenamientos están saliendo muy bien”, le comentó a El Litoral el atleta libreño quien volvió a radicarse en la ciudad de Buenos Aires, luego de pasar el mayor tiempo de la cuarentena en Paso de los Libres. “Pareciera que no paré nunca de entrenar, y que en realidad no lo hice pero obviamente no era lo mismo”, agrega el correntino de 29 años y 10 veces campeón argentino de salto en alto.

Es que el correntino no tenía los elementos necesarios para entrenar en las mejores condiciones en la ciudad fronteriza. “Después de cinco meses volví a saltar”, escribía en su cuenta personal de Instagram. No obstante, eso no fue impedimento para seguir entrenando en su casa y prepararse para futuras competencias que le permitan sumar puntos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, su principal objetivo.

Los pensamientos del correntino están puestos en el campeonato Argentino. “En todo entrenamiento pienso en ese torneo, ya que va a dar mucho puntaje para los Juegos Olímpicos si lo gano y con buena marca”, expresó Layoy. “Esa competencia es una motivación, saber que estoy entrenando para algo”, agregó el atleta libreño, que hace unos 10 se entrena en el Cenard.