Sofía Zámolo publicó fotos de su baby shower, pero las borró tras recibir fuertes críticas

A los 37 años, Sofía Zámolo está transitando las últimas semanas de su embarazo. La popular modelo se convertirá en mamá de una nena con su esposo, José Félix Uriburu. El próximo 30 de octubre es la fecha estimada para el parto que se llevará a cabo en el Sanatorio Otamendi. Los papás todavía no dieron a conocer cuál será el nombre de la pequeña.

En su cuenta de Instagram, la conductora compartió con sus cientos de seguidores imágenes de un baby shower sorpresa que le prepararon sus seres queridos. “Mis amigas me dijeron ‘vení a tomar el té’ y me encontré con todo esto...”, relató en la red social con fotos de la celebración, que se destacó por tener una tierna decoración en tonos pastel y hasta una enorme torta para festejar la llegada de la bebé.

Rápidamente, varias personas la criticaron por haberse reunido con sus amigas en plena cuarentena por la pandemia. “Estoy embarazada de 37 semanas también y venía siguiéndote. A mí también me hicieron mis amigas uno sorpresa pero por Zoom. No tendré esas fotos tan bonitas, pero cuidé más de mi hija que vos”, escribió una mujer. Mientras que otra persona señaló: “No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, qué parte la gente no entiende”. Y un usuario preguntó de manera irónica: “¿Baby shower en cuarentena? Irresponsabilidad total”.

Al ver el revuelo que se armó con esta publicación del baby shower, Sofía hizo cambios en la publicación e incluso borró algunas fotos. "Antes que nada aviso que mis dos amigas de la foto se hisoparon 2 veces antes de verme. Y mi hermana tanto como yo no sale ni vemos a nadie”, explicó frente a los cuestionamientos de sus seguidores.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este baby shower increíble. Amigas con las que crecí y me crié, algunas desde que nací, son como mi familia ya. Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todo. (Hormonas, más sensibilidad, más amor puro). Hicimos Zoom y recibí mucho amor para mí y para mi bebita”, afirmó la conductora.

Finalmente, Zámolo decidió borrar todo lo referente al festejo del baby shower en el feed de su cuenta de Instagram. Solo dejó algunas historias para agradecer a sus amigas y a las empresas que brindaron su servicio para la celebración. De esta manera, quiso terminar con el revuelo que se generó en la red social, cansada de las críticas.

Infobae