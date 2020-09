En Tatacuá cerraron un centro de salud y están aisladas 96 personas, entre ellas, el intendente

“Cuando nos informaron que la directora del hospital de Tabay dio positivo para covid-19, realizamos las consultas correspondientes tanto con ella como con Salud Pública de la Provincia. Y sobre esa base se adoptó una serie de medidas, tales como retornar a fase uno hasta el próximo domingo y el aislamiento más estricto para unas 96 personas, entre ellas, inclusive yo”, expresó el intendente de Tatacuá, Sergio Ramírez en diálogo con El Litoral.

Seguidamente, explicó que el elevado número de pobladores que sí o sí deben permanecer en sus casas y no pueden circular por la localidad, responde a que: “La doctora (directora) también presta servicios en el centro de salud que tiene el Municipio. En ese lugar también trabajan otros siete médicos, dos enfermeras y un par de personas que se ocupan de mantener limpias las instalaciones. Y en mi caso particular, antes de saber que la doctora estaba afectada, me reuní con ella precisamente para evaluar las medidas que como Municipio adoptaríamos a fin de reducir el riesgo de contagio”.

Sobre los pasos a seguir ahora, Ramírez comentó que “las 29 familias -96 personas- que podrían haber tenido algún tipo de contacto con el caso positivo, están aisladas. Y el miércoles (mañana) nos harán el hisopado. No lo hicieron ahora para que no nos dé un falso negativo”.

“Y aunque no salgo de mi domicilio, sigo coordinando las tareas que se deben realizar en estas circunstancias, porque por ejemplo hay familias aisladas que necesitan asistencia alimentaria”, acotó.

Mientras que sobre la atención médica, el intendente indicó que si bien el centro de salud municipal está cerrado por prevención, sigue abierto el Caps que depende de la Provincia. No obstante, “considerando las circunstancias estoy redactando una nota para pedirle al Gobernador que nos pueda brindar un médico de guardia por si tenemos alguna emergencia”, concluyó.

