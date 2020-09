Donarán elementos de limpieza para la cárcel

La Red de Derechos Humanos de Corrientes donará hoy algunos elementos de limpieza para los internos de la Unidad Penal N° 1 que se encuentran en los pabellones que no fueron afectados por el covid-19. “Estaremos llevando un poco de paracetamol para los sintomáticos de la UP N° 1. Además, distribuiremos lavandina, jabón y detergente para prevención en pabellones que no están aislados”, comentaron en su página de Facebook.

Vale recordar que ya habían hecho donaciones para los espacios perjudicados.