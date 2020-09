Valdés insiste en la movilidad controlada, pide máxima prudencia y no relajarse

El gobernador Gustavo Valdés realizó ayer distintos anuncios con relación a la actual situación epidemiológica de la provincia. Pidió prudencia y no relajarse. Advirtió que habrá restricciones cada vez que la situación se desborde.

El Gobierno ratificó ayer la etapa de responsabilidad social con movilidad controlada y aseguró que los brotes están controlados, por eso volverán las reuniones sociales y el turismo interno (ver página 5)

Fue una conferencia en la que se realizó un balance de las acciones de las últimas semanas en toda la provincia. Aseguraron que se entró en una etapa de amesetamiento con una merma de casos que tendrá algunos picos.

“Cuando creemos que el problema ya pasó, es cuando ocurren situaciones que son complicadas y eso demanda grandes recursos del servicio de salud”, manifestó Valdés, en un llamado a la concientización social.

“Pido la máxima prudencia y que no nos relajemos para no volver a números que sean preocupantes para todos. Es necesario que nos veamos, no caben dudas, pero hay que cuidarnos entre todos”, agregó.

Respecto del sistema para obtener el resultado negativo de hisopado, se registraron 103.672 ingresos al Sigecc para consultas.

El promedio diario es de 14.810 ingresos. El tiempo promedio para realizar la consulta es de 1 minuto 25 segundos.

Con las consultas realizadas vía web, se ahorró al call center 133 jornadas de 8 horas de trabajo.

Se cobraron 5012 testeos, entre hisopados y testeo rápido. Se recaudó en total $20.680.660.

En total en toda la provincia ya se llevan realizados 44.554 hisopados.

“El esfuerzo que estamos haciendo todos es muy importante, mientras esperamos que se avance con la vacuna para combatir al coronavirus”, dijo durante el contacto con los medios.

Y aseguró que dependerá de la responsabilidad social que “podamos tener controlada la situación”.

Ponderó el trabajo que despliegan los equipos del Ministerio de Salud de la Provincia, a quienes “agradecemos en nombre del pueblo de Corrientes”.

Asimismo, puso de relieve el gran trabajo de testeo que se efectúa. “En la Capital tenemos 65 mil por millón y en el interior 38 mil por millón. Llevamos hechos 45 mil resultados de estudios de PCR en nuestro Laboratorio Central y nos acercamos a los más de 60 mil testeos”, se jactó.

Respecto del recurso humano, Valdés reveló que “tenemos nuestro hospital de campaña con una capacidad todavía inmensa que fue un gran acierto ya que han centralizado la atención de lo que es covid para todo Corrientes”.

“Se puede dar una atención centralizada con los mejores médicos que tenemos y los recursos necesarios”, agregó.

Por último, al ser consultado sobre la fiesta clandestina con un muerto el fin de semana remarcó que “tenemos que cuidarnos. Las fiestas clandestinas no están autorizadas, por eso les pedimos que se cuiden porque las consecuencias son esas”.

(AG)