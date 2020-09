Trabajadores de odontología se organizan y denuncian precariedad de la profesión

Con el objetivo de dignificar la profesión y profundizar el sentido de pertenencia de los odontólogos y odontólogas como trabajadores, se conformó formalmente el Consejo Directivo de la Provincia de Corrientes con la realización de una Asamblea Constitutiva llevada a cabo por videoconferencia y denuncian la precariedad del sector que comenzó a evidenciarse con la pandemia de la covid-19.

Mediante un comunicado de prensa sostienen que el sindicato con presencia nacional y en varias provincias, hoy pisa la Provincia de Corrientes, para ser parte de la historia que ya se comenzó a escribir en agosto del año 2016 cuando la mesa de Conducción del Gremio Odontológico Argentino Nacional (GOA) tuvo su Asamblea Constitutiva.

“La situación por la que estamos pasando no es nueva, no es la pandemia de estas épocas. La covid-19 no es el problema, solo demostró un sistema de salud odontológico fracturado, saqueado, necesitado y olvidado. Queremos ser parte de un verdadero y necesario cambio en la odontología. Somos un gremio de odontólogos defendiendo los derechos de los odontólogos. Venimos años y años estando por debajo de la línea de la pobreza, pagando equipos e insumos dolarizados y cobrando prestaciones pesificadas de 90 a 120 días después”, manifestó la odontóloga Ana Delia Martínez, secretaria general del GOA Corrientes.

“Esperamos contar con el apoyo de todos los colegas de la provincia. Estamos muy seguras de que el camino es ir juntos, organizarnos y trabajar para dignificar nuestra profesión, concluyó la dirigente.

En tanto, desde GOA Nación celebran la conformación de un Consejo Directivo en las provincias. “La odontología atraviesa una crisis de larga data, pero más profunda aún por la realidad mundial y como país que nos toca atravesar en tiempos de pandemia, somos parte de un sistema que precariza la profesión y eso lo combatimos día a día con trabajo y organización. Las colegas de Corrientes tomaron la posta en la provincia y les damos todo nuestro acompañamiento para que comiencen a transitar este camino de lucha”, expresó Marcelo Quiroz, secretario general del Gremio Odontológico Argentino Nación.

“Seguimos creciendo y avanzando en organización federal, aun en esta pandemia, tenemos el orgullo de acompañar a estas colegas en su conformación. Las mujeres somos mayoría en el Gremio Odontológico Argentino y esta vez son todas colegas mujeres que se deciden y se ponen el GOA al hombro para ser parte de esta historia que se sigue escribiendo.

Los odontólogos y odontólogas interesados en informarse, afiliarse y formar parte del Gremio Odontológico Argentino pueden comunicarse vía correo electrónico goa.ctes@gmail.com; o en Facebook a nivel nacional:https://www.facebook.com/GOAArgentina/ y http://www.twitter.com/GOAArgentina