Sofía Pachano se quebró frente al jurado y quedó eliminada de Masterchef Celebrity

Sofía Pachano quedó eliminada el miércoles de "Masterchef Celebrity", Telefe.

La actriz se mostró conmovida ya desde antes de conocer la decisión del jurado, sabiendo que su plato no resultó como esperaba.

Falló en la preparación de un flan y el certamen se definirá entre Claudia Villafañe, Analía Franchín y El Polaco.

"Es el final y por eso me angustia. No quería hacer algo vegetariano porque venía haciendo mucho, preferí jugármela un poquito más pero a veces pasan estas cosas. No creo que siga", indicó Sofía entre lágrimas.

A lo que Germán Martitegui apuntó: "En cocina todo lo malo que puede pasar va a pasar. Estoy convencido de que podes hacer algo mucho mejor que esto en menos tiempo. Y al ser un día vegetariano era como tu momento. Me da bronca que no hayas podido terminar lo que hiciste".

PrimiciasYa