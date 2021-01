El pedido especial de un intendente en Corrientes sobre el covid-19

El intendente de Santa Lucia, José "Tata" Sananez, pidió a los pobladores de la localidad que cumplan con las medidas sanitarias para combatir el covid-19. Sugirió que la situación sanitaria, la localidad no tiene casos, "depende de todos" y para finalizar lanzó un suplicio:"Si no compartis mi forma de pensar, te respeto y corregime. Sólo te pido que no me agredas porque me afecta mucho".

"La clave de todo es no compartir ni mate, ni vaso, no saludes con abrazos y no dejes de usar barbijos", apuntó el intendente en su cuenta oficial de facebook.

Calificó a los mensajes agraviantes cómo "improperios facilistas, vacíos de amor y solidaridad"