Actriz de “Chiquititas” se reencontró en Corrientes con su hijo de 10 años

La ciudad de Corrientes fue epicentro en las últimas horas de una fuerte historia de vida que tuvo como protagonistas a la actriz Catalina Artusi, ex “Chiquititas”, y el exjugador Juan Manuel “Chaco” Torres. La mujer luego de una gran movida en las redes sociales logró reencontrarse con su hijo de 10 años, luego de 4 meses de no verlo.

La actriz denunció que el padre del pequeño, el exfutbolista de recordado paso por Racing Club y San Lorenzo de Almagro, entre otros clubes, lo había traído a Corrientes y le impedía verlo. A la madre del chico, de 30 años, se la recuerda por sus trabajos como actriz en algunas de las ficciones más recordadas de Cris Morena: “Verano del 98”, “Floricienta” y “Chiquititas”. En la actualidad Catalina Artusi se dedica al diseño textil, creando su propia marca de indumentaria.

Es mamá de Bacco, de 10 años de edad, fruto de su relación con Juan Manuel “Chaco” Torres, de quien está separada.

En las últimas semanas, “Cata” volvió a ser noticia, pero esta vez por un motivo mucho más dramático. La joven denunció en sus redes que el padre de su hijo se lo había traído a Corrientes y no le permitía verlo ni comunicarse con él, según una nota publicada en Clarín.

Incluso, inició una campaña en la que apuntaba también a la nueva pareja del exfutbolista.

Pedido

“Pedimos ayuda urgente. Juan Manuel Torres junto con Alejandra Sheridan están privando de la libertad al menor Bacco Torres Artusi, del cual se desconoce su paradero hace una semana. La madre no tiene contacto con su hijo, ni conoce su estado”, decía el desesperado mensaje que publicó “Cata”.

Y concluía: “Necesitamos una señal de vida y que devuelvan al menor. Llamamos a la solidaridad de todo el que conozca su paradero o lo haya visto para poder revincularlo con su familia”.

Según el relato de Artusi, Torres se había comprometido en llevarse a Bacco por unas semanas, pero ya habían pasado 4 meses sin tener novedades sobre el menor.

“Me lo tenía que devolver hace semanas. Estoy pasando una tortura. Hace 8 años que nos separamos y tenemos un hijo en común que es de riesgo porque tuvieron que hacerle una traqueotomía de chiquito”, escribió Artusi en sus redes sociales. El conflicto legal entre Artusi y Torres tiene que ver con la tenencia del pequeño, situación que se hace más compleja porque el exfutbolista vive en Corrientes con su esposa y sus otros hijos.

“Cuidé a mi hijo toda la vida y me encuentro con esto. Pasó algo similar una vez, pero creí que no volvería a darse”, lamentó Catalina. Y agregó, angustiada: “Lo mandé con celular y se lo sacaron. En estos dos meses y medio me cortaron la comunicación con él y solo me dejaban hablar con el nene en voz alta desde el celular del padre”.

“Él me manifestaba que quería volver y me hablaba en código”, contó la actriz.

Viendo que no tenía novedades, Catalina decidió viajar a Corrientes y rastrear ella misma la ubicación de su hijo, porque no tenía la dirección. Situación que se resolvió con final feliz para la madre y su hijo.

“De vuelta con mamá”, escribió feliz “Cata”, mostrando una foto del reencuentro, abrazada a Bacco.

(WA)