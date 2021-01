Denuncian por amenaza y violencia de género a un conductor radial

Una grave denuncia fue radicada en Santo Tomé por una mujer por amenazas y violencia de genero de parte de un conductor radial local a quien identificó como Jorge Eduardo Amuedo.

“Vengo a denunciar según establece la Ley N° 26.485”, expresó Verónica Cabral, según publicó el portal Urgente Santo Tomé.

La mujer explicó que el siniestro vial ocurrió el miércoles 13 de enero último, en horas de la noche, en la intersección de la calle Marco Caudales y Avenida de las Américas, “cuando me dirigía en moto con mi pareja y una menor”, señaló. Añadió que “fuimos embestidos por un automóvil conducido por Jorge Amuedo, sufriendo lesiones a raíz del accidente de tránsito, momento en el cual este señor se bajó del vehículo y se dirigió solo hacia mí, de manera efusiva”.

Explicó que “me gritó e insultó directamente a mí como mujer, resaltando una desigualdad e inferioridad por mi género y por mi condición económica, diciéndome ‘negra de m...’; ‘quilombera’; ‘estás sola’; ‘callate’; ‘te acercás y te golpeo’; ‘tus cosas no son nada comparadas con lo mío’; ‘escandalosa’; ‘vas a perder todo’; ‘¿vos sabés quién soy yo?’, denotando una posición de superioridad hacia mí”, expuso Cabral.

Advirtió además que “en todo momento me menospreció claramente por ser mujer, (diciendo) que él tenía poder por ser una persona conocida en el pueblo y yo no. Me degradó, humilló y ridiculizó de manera agresiva en todo momento frente a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Me culpó por lo sucedido y amenazó si lo denunciaba”, advirtió la mujer. Contó además que “en ningún momento insultó de igual manera a mi esposo que también estaba en el lugar, como él es hombre...”.

Añadió que “después de todas estas agresiones verbales e improperios desplegados, el señor Jorge Amuedo quiso huir del lugar, lo que fue impedido por los vecinos que cercaron el automóvil que conducía”.

En otro orden de cosas, Verónica Cabral sostuvo que al conductor radial “solo le preocupaban los daños que había sufrido su vehículo” y remarcó que “fácilmente se advertía que se encontraba alcoholizado, se le podía sentir el olor a alcohol cuando me gritaba y lo que se evidenciaba también es que no podía formular correctamente las frases, balbuceaba”.

La mujer planteó, por otra parte, que hay testigos como ser policías, vecinos y personal de Tránsito que presenciaron lo ocurrido, a quienes solicitó que colaboren con la Justicia.

(WA)