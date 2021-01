El contundente mensaje de la examante de Luis Ventura

Las redes sociales pueden ser canales muy destructivos cuando se trata de lanzar repudiables comentarios contra los demás. Esto mismo le sucedió a Luis Ventura con un usuario que le arrojó un fuerte comentario sobre Antoñito, el hijo que tuvo con Fabiana Liuzzi, por lo que la exvedette salió a defenderlo contundente en Twitter.

Todo comenzó cuando el usuario de Instagram apuntó contra el conductor sin rodeos. “Che, tan buen hombre sos, tan correcto. ¿Dónde está el hijo que tuviste hace unos años? del pibe que tuviste con aquella gato", fue el desafortunado mensaje que disparó el usuario contra el periodista.

Fiel a su estilo, el presidente de APTRA no escondió la mano a la hora de defenderse y respondió contundente y filoso: "Mi hijo está con su familia, pedazo de imbécil, y está muy bien, por si no sabés”. Luego de que trascendiera la polémica que surgió en redes entre el conductor de Secretos Verdaderos y el usuario que lanzó un repudiable comentario sobre su vida privada, quien fue la ex amante de Ventura no dudó en saltar a defenderlo y lo hizo de una forma particular.

"Soy Antonio Luis Ventura Liuzzi. Ya pasaron 6 años desde que nací… tengo a mis dos padres presentes y que me aman, gracias Dios”, fue el mensaje que lanzó la exvedette al pie de una foto del pequeño que tuvo con Ventura, junto a dos emoticones de caritas de enamoramiento.

Cabe recordar que el vínculo que unía a Liuzzi con Ventura se trató, según indicó el periodista por el año 2014, de un "sexo ofrecido al que fue permeable y que aclaró en su casa". El raid mediático que le provocó esta situación, sumado a sus dichos, lo dejó afuera de Intrusos (América) hace 6 años atrás, época por la que nació Antonio, el hijo que tuvieron en común con la cordobesa que, en aquel momento, tenía 42 años.

(Exitoína)