Escrachó a un vendedor por no usar barbijo

El médico cardiólogo y exintendente de la ciudad de Saladas, Walter López, escrachó ayer a un vendedor de supermercados que no usaba barbijo. “Supermercado... vendedor sin barbijo”, escribió López en su cuenta de Facebook y destacó la falta de responsabilidad y solidaridad.

López, reconocido cardiólogo en la localidad y quien además ocupa la Dirección Asociada del Hospital María Auxiliadora, hizo un fuerte llamado de atención.

Mandó al frente al vendedor de un supermercado por no tener el barbijo puesto. Su publicación fue compartida innumerable cantidad de veces.

“Supermercado...vendedor sin barbijo. No somos responsables ni solidarios, pareciera que no nos importa o nos creemos inmortales. Exijan que tengan barbijo puesto!! Y tampoco permitan ingresos a locales de compra sin barbijo. Un poquito, solo un poquito de conciencia. No pedimos mucho. Por favor. Cuidate y cuidá a los demás. No sé en qué otro idioma tenemos que pedir. Gracias”, expuso.