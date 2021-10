Toto Kirzner reveló que fue abusado cuando tenía 7 años

El actor contó que cuando tenía solo 7 años fue abusado sexualmente por un vecino del barrio donde vivía. “No sé ni cómo se cuenta, no sé ni cómo se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años”, dijo Toto ante la mirada atenta de los invitados de la noche.

Cada sábado por la noche seis reconocidas personalidades abren su corazón frente a AndyKusnetzoff en su programa “Podemos Hablar”. Ayer Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, decidió hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

Con la pregunta “¿a qué momento les gustaría volver?” Toto sorprendió con su desgarrador testimonio sobre lo que vivió en su infancia. A raíz de la clásica pregunta disparadora frente al fogón de PH “hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día”, inició el actor.

El actor recordó ese momento: “Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto. Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre. No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, dijo.

Toto contó que se lo guardó mucho tiempo porque no sabía cómo decirlo. Fue a raíz de un ataque de pánico que padeció, repentinamente, que se lo contó a su mamá, Araceli González. “Estaba mirando el noticiero con ella y con Fabi [Mazzei] y me empieza a agarrar un ataque de pánico. Ahí mi vieja sola me dice: ‘¿te pasó algo a vos?’. Y le conté”, recordó.

Al finalizar tu testimonio, el actor confesó que no estaba seguro de contarlo en el programa por la exposición que significa, a lo que Tiago PZK, uno de los invitados de la noche, le dijo “estas motivando a un montón de gente que no se anima a decirlo”, alentó.