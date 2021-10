Contundente mensaje del Presidente: “A la deuda le decimos no”

Alberto Fernández abandonó ayer el perfil bajo que venía manteniendo luego de la derrota del Gobierno en las Paso y encabezó un acto en Tucumán en el que brindó un discurso con fuerte contenido electoral, con críticas a la oposición y ratificando la gestión del Frente de Todos.

Con ese espíritu, el primer tema que tocó el Presidente fue el de la deuda externa, justo en momentos de plena negociación con el FMI: “El año que viene, los que ahora nos dicen que tienen todas las soluciones, nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares. Nunca más eso. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda es la postergación del que tiene una Pyme y no puede seguir adelante; del que no puede ir a la universidad; del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Los 19 mil millones de dólares no lo paga una entelequia que se llama Argentina, lo pagan todos los ciudadanos”.

“Martín (por Guzmán) y yo seguimos discutiendo con el FMI para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, ellos están en Miami brindando, el ministro de Economía que tomó la deuda y el presidente, brindando, riéndose, en un restaurante carísimo de Miami. Eso no lo muestran los diarios, se cuidan de mostrarlo. Pero esos son los dos países de los que hablamos. Voy a cumplir cada uno de los compromisos que asumí. No estoy brindando con los acreedores ni con el irresponsable que contrajo la deuda”, agregó.

Y completó: “A la deuda le decimos que no, al desendeudamiento le decimos que sí siempre y cuando no sea a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo. A los especuladores financieros les decimos que no y a los que quieren sembrar una patria con producción, desarrollo, a la pyme, al comerciante, al que necesita el apoyo del Estado, a ese le decimos que sí”.

(AG)