Dura autocrítica de Fabro: “Todo el torneo de Boca Unidos fue irregular”

Gran parte de las posibilidades que tenía Boca Unidos de ingresar al “reducido” por el segundo ascenso las rifó en los últimos partidos, en especial tras el empate ante Sarmiento y la derrota del domingo frente a Defensores de Pronunciamiento, ambos en condición de local.

“La explicación es que le empezamos a ceder el campo, que entramos en esa burbuja de duda que tuvimos todo el campeonato, y después de hacer un primer tiempo excepcional tuvimos un segundo tiempo muy malo”, resumió al término del encuentro Martín Fabro, uno de los integrantes de la dupla técnicas de Boca Unidos.

Consultado si tenía una explicación para eso, el DT señaló que al equipo le “faltó convencimiento”, y que resulta “muy complejo tratar de meterse en la cabeza de cada uno” de los jugadores.

“Los movimientos del primer tiempo es todo lo que trabajamos en la semana (pase de los laterales hacia adentro, de los sistemas hacia afuera, profundidad, llegamos al área con gente) pero todo eso queda en la nada cuando vemos el rendimiento del segundo tiempo y el resultado”, analizó.

Esta vez la dupla técnica tardó casi media hora en mover el banco, y lo hizo cuando el equipo ya iba perdiendo. “Después del primer tiempo que hicimos queríamos tocar poco porque el equipo estaba bien, esa es la realidad. Después del gol de ellos empezamos a tirar los cambios, y obviamente que se hace todo cuesta arriba”, explicó.

El gol del empate, originado en un pelotazo largo desde el campo rival con todo el equipo en posición de ataque, fue un golpe del que Boca Unidos ya no se repuso. “Es algo que viene pasando a lo largo de todo el torneo que no solamente lo vemos nosotros, sino todos. Son esos momentos en que el equipo tiene que responder. Ojalá todos los partidos se ganen 4-0, pero eso no ocurre, hay momentos que el equipo tiene que asumir ese rol. Estábamos ganando 1-0 y si nos meten un gol tenemos que seguir igual”, manifestó Fabro.

“Nuestro equipo hace goles, pero la realidad es que a lo largo de todo el campeonato hemos recibido muchísimos goles. Son todas cosas que venimos viendo y se vienen repitiendo. Y para tratar de estar en el reducido y pelear arriba hay que tratar de bajar el margen de error”, señaló.

Sobre las posibilidades de clasificar a la segunda fase (lo harán los primeros 8 de cada zona del torneo Federal A) Fabro dijo que “matemáticamente tenemos las chances. Hay que salir a buscar los nueve puntos que quedan, pero la realidad es que hay que cambiar muchas cosas para poder meterse, porque obviamente que entran los mejores y en estos momentos no estamos para nada entre los mejores”.

Al referirse a las claves para encarar los tres partidos decisivos que se viene, Fabro indicó que “tenemos que trabajar en lo anímico durante la semana, aunque es algo que ya lo venimos haciendo. Después, movimientos tácticos en cancha, si me pongo a analizar el primer tiempo es todo lo que venimos trabajando, pero todo queda en el resultado, en la nada, y en el segundo tiempo malo que hicimos”.

Parecía que Boca Unidos había encontrado el funcionamiento que los técnicos pretenden. Tuvo una racha de cinco partidos invictos en los que sumó 11 de 15 puntos, a la que siguió otra totalmente adversa con cuatro partidos sin triunfos.

“Todo el torneo nuestro es totalmente irregular, desde que agarramos nosotros y antes también. Tratamos de ajustar cosas pero la realidad es que con el correr de los partidos volvemos a sufrir los mismos errores, así que está claro que hay que mejorar mucho, por eso ocupamos el lugar en la tabla que tenemos. Hay que hacer autocrítica desde todo punto de vista, de nosotros como cuerpo técnico, de los jugadores, de todo”, subrayó Fabro.

Por último, el técnico indicó que el resultado del domingo fue “un golpe fuerte” y es entendible porque “esto es Boca Unidos, tenemos que estar más arriba, la realidad es esa y nosotros lo sabemos porque hemos estado. Hay que seguir laburando y tratar de cambiar cosas porque si no se hacen vamos a seguir estando en el mismo lugar”.

(RP)