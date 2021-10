Fuerte mensaje de Daniel Osvaldo en medio de la disputa con Jimena Barón por la participación de su hijo en ShowMatch

Cuando parecía haber reinado la calma entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo, quien está de novio con Gianinna Maradona, salió a la luz un nuevo conflicto entre la ex pareja en el cual quedó involucrado su hijo Morrison. Según reveló Ángel de Brito, Lizardo Ponce tenía intensiones de bailar en con el niño de siete años el actual ritmo de La Academia, y para ello la producción le pidió la autorización de ambos padres.

Es por eso que la integrante del jurado de ShowMatch se comunicó con líder de la banda Barrio Viejo pero no obtuvo respuesta. Ni positiva ni negativa. Directamente evitó contestar. “Se dio algo que por ahora no trascendió y que tiene que ver con Lizardo -contó el conductor de Los ángeles de la mañana- Él quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón. Y para que baile un menor tiene que tener la autorización de los dos padres”. De inmediato, Mariana Brey quiso saber si finalmente no se pudo dar por decisión de Osvaldo. “Y, ¿a vos qué te parece?”, respondió el periodista. “¡Qué amor!”, ironizó la panelista.

“Jimena es amiga además de Lizardo. Entonces, le parecía bien que baile Momo, que mira un millón de veces el programa y la pasa bien ahí”, siguió el también jurado del certamen. Luego, pasaron al aire una entrevista que le habían hecho en conjunto a la jurado y al participante, en donde ella primero desmintió la versión. “No es así lo que están diciendo, para nada. Lizardo se lo dijo un día en la casa en chiste. Es muy chiquitito”, aseguró la cantante.

Y se mostró reacia a hablar públicamente de Osvaldo. “Yo no hablo del papá de Momo. Mi hijo ya está grande y es una decisión que tomé y no”, sostuvo. Mientras escuchaba a su amiga, Lizardo tomó la palabra y agregó: “Fue un chiste que él también me siguió porque me dijo: ‘sos pésimo, yo también te puedo levantar’ y yo le dije: ‘algo tengo que conseguir’. Un buen puntaje de Jimena, porque era la única que me quedaba, pero ni siquiera eso”.

Luego, agregó que desde una primera instancia, el niño elegido para bailar era uno llamado Juan a quien presentará en ShowMatch. “Así que a Momo lo van a seguir viendo bailar en mi casa, los fines de semana y en la Bresh”, bromeó el participante.

Al regresar al piso, Ángel de Brito mantuvo su versión y aseguró que Barón la desmintió porque “no quiere más conflictos” con el ex jugador. “Esto que contamos me lo dijo la producción. Querían que baile y Jimena pidió la autorización que parece que no llegó. No le contestó. En realidad hace mucho que no se ocupa de su hijo. No le contesta”, sumó la información el periodista y compañero de la actriz en el jurado del certamen que conduce Marcelo Tinelli.

En este marco, y aunque Jimena no volvió a expresarse al respecto, Daniel Osvaldo tuvo una llamativa actitud en sus redes sociales: eliminó todas las fotos que había publicado el año pasado en lo que fue la tercera reconciliación. Cuando comenzó su relación con Gianinna Maradona, dejó los posteos en su Instagram, de manera tal que hasta ese momento no parecía haber un problema. Incluso, ambos se seguían en sus redes sociales.

Sin embargo, en las últimas horas y luego de este episodio público, el cantante decidió borrar todas las fotos de su ex pareja y además dejó de seguirla. Por otro lado, él y la hija de Diego Maradona publicaron mensajes exactamente a la misma hora. “Qué triste debe ser vivir atada a tu pasado...”, escribió Osvaldo este miércoles a las seis de la mañana.

“Your happiness is tied to your freedom” (”tu felicidad está ligada a tu libertad”, traducido al español), fue la frase que eligió Gianinna Maradona para postear también a primera hora de este miércoles.

Jimena Barón, por su parte, no hizo referencia en sus redes sociales al episodio. Y continúa siguiendo a Daniel Osvaldo en Instagram. Además, las fotos que compartió entre mayo y julio 2020 -cuando se mudó a la casa de él en Banfield- siguen estando en sus redes sociales.