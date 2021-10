Boca Unidos hará una práctica clave para definir el equipo para el sábado

Boca Unidos jugará el fin de semana una carta decisiva para seguir en carrera por el “reducido” en Ramallo, donde visitará a Defensores de Belgrano por la vigésimo octava fecha, antepenúltima de la primera fase (clasificatoria) del Torneo Federal A.

De acuerdo a la programación que se conoció ayer, el encuentro está programado para este sábado a las 16 en el estadio Salomón Boeseldin del club de Villa Ramallo, y será dirigido por una terna bonaerense que encabeza el árbitro Bruno Amiconi, de la Liga de Salto.

Una práctica clave de fútbol realizará esta mañana el plantel “aurirrojo” en vista de dicho partido, donde los técnicos Martín Fabro y Leonardo Baroni probarán el equipo que está obligado a ganar de visitante para seguir contando con chances de ingresar al “reducido” por el segundo ascenso a la Primera B Nacional.

Sin reporte de lesionados ni la posibilidad de sumar aún a Sebastián Luna y Carlos Salom —ayer continuaron trabajando diferenciado—, las modificaciones en el equipo que viene de caer ante Defensores de Pronunciamiento podrían ser mínimas.

El que ayer volvió a trabajar normalmente junto al resto de sus compañeros fue el zaguero central Julián Fernández, luego de varias fechas afuera de los citados por una lesión lumbar.

El encuentro ante el equipo de Ramallo es clave porque es uno de los rivales directos de Boca Unidos. Los bonaerenses ocupan actualmente la última plaza de cara al “reducido”, con tres puntos de ventaja sobre los correntinos, a los que vencieron en la primera rueda en el estadio “aurirrojo”.

Como en caso de igualdad de puntos en las posiciones finales de la primera fase se tiene en cuenta los resultados entre sí, Boca Unidos está obligado a ganar —y si es por una buena diferencia, mejor— para seguir con chances en el certamen.

Programación

Sábado 16

15.00: Crucero del Norte (Misiones) vs. Douglas Haig (Pergamino).

16.00: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Boca Unidos (Corrientes).

Domingo 17

16.00: Unión (Sunchales) vs. Sportivo (Las Parejas). Árbitro:

16.00: Defensores (Pronunciamiento) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú).

17.30: Central Norte (Salta) vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay).

18.00: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia y Tiro (Salta).

18.30: For Ever (Resistencia) vs. Racing (Córdoba).

Libre: Sarmiento (Rcia.).