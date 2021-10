Comienza el Regional Clausura

El torneo Regional “Clausura” de fútbol, para la categoría Senior, se pondrá en marcha hoy con un partido que se disputará en el estadio Municipal de San Luis del Palmar. Desde las 21.30, el local Del Palmar recibirá a San Cosme.

La primera fecha se completará mañana en cancha de Huracán Corrientes, pero con una particularidad. El encuentro entre el local y Chaco For Ever también será parte de la segunda fecha del torneo de Primera División Nacional.

El programa para mañana en el estadio ubicado en el barrio Berón de Astrada, es el siguiente:

11 Huracán Corrientes vs. Chaco For Ever y 17 Águilas FC vs. Policiales (Chaco).

El torneo Regional “Apertura” quedó en poder de Huracán Corrientes que lo ganó de manera invicta.