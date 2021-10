Escándalo por un afiche termina con la renuncia de un candidato en Santa Fe

El afiche de la vicepresidenta Cristina Kirchner vestida como una presa con traje a rayas de un candidato a senador de Santa Fe detonó la renuncia de su compañero de lista en el rubro diputados y se convirtió en el primer escándalo de la campaña de las elecciones generales en esa provincia.

El diputado del Frente Progresista Luis Contigiani, que buscaba su reelección por la coalición Primero Santa Fe, anunció hoy la decisión de declinar su postulación tras el lanzamiento de la campaña gráfica de Jorge Boasso, que lo acompaña en la lista como candidato a senador nacional.

Al confirmar la renuncia a su candidatura, fue tajante y habló de un escrache. “Es una situación grave, para mi manera de ver, es un afiche, una cartelería pública, que traspasó los límites que en democracia no hay que permitir que se traspasen, que tiene que ver con el escrache, con la violencia, con el señalamiento, con la estigmatización, con una actitud antidemocrática, antirepublicana”,

“Es un afiche de condena, de censura. Cuando el debate de ideas pasa al plano personal es gravísimo humanamente, para la democracia, para los hombres y las mujeres”, sostuvo el diputado en diálogo con LT9 Am 1150 de Santa Fe.

Contigiani agregó que “nunca debemos permitir que el debate de ideas traspase el plano personal, como ha ocurrido en este hecho puntual que tiene que ver con estos afiches, con una actitud antidemocrática y muy grave, se escracha y estigmatiza a una dirigente política, pero voy más allá, no importa quién sea, estoy mirando el hecho”. “Es grave porque usted está escrachando a una persona, que podrá tener las ideas que tenga, pero está estigmatizando a una persona, está condenando. No es el método, no es la forma”, analizó el santafesino. (JML)