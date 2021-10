Pingüinos cortó el invicto de Colón

El cierre de la novena fecha sirvió de marco para la caída del último invicto que tenía la Copa Palacio. Colón perdió frente a Pingüinos 86 a 57 y cedió esa condición, aunque se mantiene al tope de las posiciones del certamen que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc).

El juego disputado el pasado viernes tuvo acciones equilibradas en los primeros minutos (15-14), luego de los cuales empezó a despejarse el camino para el local gracias a su efectividad desde el perímetro, llegando a un total de trece triples que le posibilitaron vulnerar la defensa rival, sumado a pasajes de juego fluido que lo llevaron a obtener una victoria inobjetable.

Gonzalo Spikerman con 22 puntos, Néstor Serantes con 20, Lucas Monzón y Juan Arengo con 18, fueron los principales anotadores en Pingüinos.

En Colón se destacó el goleo de Juan Cequeira, autor de 21 puntos.

Durante la misma jornada Juventus se llevó el triunfo ante Hércules “Blanco” por 74 a 42.

Así se ubican

Cumplidas nueve fechas, las posiciones son las siguientes: Colón 17 puntos, Regatas 16, San Martín, Hércules A, Juventus y Pingüinos 15, Córdoba y Alvear 13, Sportivo 12, El Tala y Hércules B 11 y Malvinas 1536 Viviendas 9.

Una vez que concluya este certamen, los cuatro primeros disputarán la Copa Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, los ubicados del quinto al octavo lugar jugarán la Copa Jorge Desagastizabal y los que finalicen del noveno al décimo segundo puesto competirán en la Copa Fabián Sosa.

Lo que viene

La décima fecha, penúltima, contempla los siguientes juegos: Hércules “B” vs. Hércules “A”, Alvear vs. San Martín, Regatas vs. Sportivo, El Tala vs. Malvinas 1536 Viviendas, Colón vs. Córdoba y Juventus vs. Pingüinos.