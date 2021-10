Gran reacción de Taraguy frente a Regatas Resistencia

Una gran reacción en el complemento le permitió a Taraguy superar como visitante a Regatas Resistencia por 27 a 24 en uno de los tres partidos que se disputaron ayer, por la octava fecha del torneo Oficial de primera división que organiza la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

El equipo correntino perdió el primer tiempo 24 a 3, pero en en el segundo corrigió su funcionamiento, tanto defensivo como ofensivo y metió un parcial de 24 a 0 para llevarse el triunfo desde “la isla” y escalar al tercer lugar de las posiciones.

Para concretar la remontada, Taraguy anotó tres tries por intermedio de Matías Sandoval, Francisco Codermatz e Ignacio Ivancovich. Mientras que Tomás Benítez Hardoy, que en el primer tiempo sumó un penal, aportó dos conversiones y un penal.

Curne semifinalista

Curne venció ayer a Aranduroga por 48 a 21, recuperó el primer lugar en el torneo Oficial de la Urne y es el primer clasificado a las semifinales.

Ayer, el equipo universitario recuperó parte de su buen juego, potencia y definición para conseguir una clara victoria que ya lo deja entre los cuatro primeros del certamen.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente ocho fechas, las posiciones son las siguientes: Curne 28 puntos, Regatas Resistencia 25, Taraguy 20, Aranduroga 17, Sixty 14 y San Patricio 3.

El Tribunal de Disciplina de la Urne debe determinar qué pasará con el cotejo entre Sixty y Aranduroga de la quinta fecha que se suspendió al final el primer tiempo por incidentes. El juego lo ganaba el equipo chaqueño por 15 a 10.

Lo que viene

La novena fecha, penúltima de la etapa clasificatoria, contempla estos encuentros que se jugarán el próximo fin de semana: Taraguy vs. Curne, Aranduroga vs. San Patricio y Sixty vs. Regatas.